他「住信義區」卻遭女網友已讀不回 慘況引網爆笑：不要這麼老實

信義區是台北的黃金地段，101大樓、世貿中心和台北市政府皆位於此，因此住在信義區通常會與財力雄厚畫上等號，不過近日一名男子在網上哭訴，他告知女性網友自己住在信義區後，卻被對方臨時爽約和已讀不回。

「住信義區錯了嗎？」，一名男子在PTT上發文提問，他表示，原本和一名女網友相談甚歡，聊了兩個鐘頭便決定約去吃飯，對方問他住哪，他回答「信義區」，女子表示她住在松山區，大概15分後可以到忠孝復興，原po則說自己需要一個小時才能到。

女方疑惑問，「為何101那到忠孝復興要這麼久？」，原po如實告知，「我說的是基隆的信義區」，結果下場淒慘，對方突然說家裡有事改天再約，隔天傳訊息問候也遭無視，讓他怨嘆「請問住信義區怎麼了嗎？」。

見到原po慘況，許多網友紛紛調侃，「聽到基隆信義區我也會永久下線」、「假鬼假怪，是我也不想回」、「因為你自以為幽默讓她反感」、「你這梗，我小孩還沒出生我就聽過了」。

網友們還列舉出類似案例，「下一篇，南投信義鄉」、「我住大安區，台中大安區」、「還好我家離林口信義路很近」、「我住在忠孝東路上！汐止那邊的」、「我住東區～台南東區」。