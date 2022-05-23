快訊

3歲童染疫高燒四肢狂抖急救60小時不治 醫：疑急性腦炎

他「住信義區」卻遭女網友已讀不回 慘況引網爆笑：不要這麼老實

聯合新聞網／ 綜合報導
信義區是台北蛋黃區，一名男子卻在告知網友「家住信義區」後遭拒。記者游智文／攝影
信義區是台北蛋黃區，一名男子卻在告知網友「家住信義區」後遭拒。記者游智文／攝影

信義區是台北的黃金地段，101大樓、世貿中心和台北市政府皆位於此，因此住在信義區通常會與財力雄厚畫上等號，不過近日一名男子在網上哭訴，他告知女性網友自己住在信義區後，卻被對方臨時爽約和已讀不回。

「住信義區錯了嗎？」，一名男子在PTT發文提問，他表示，原本和一名女網友相談甚歡，聊了兩個鐘頭便決定約去吃飯，對方問他住哪，他回答「信義區」，女子表示她住在松山區，大概15分後可以到忠孝復興，原po則說自己需要一個小時才能到。

女方疑惑問，「為何101那到忠孝復興要這麼久？」，原po如實告知，「我說的是基隆的信義區」，結果下場淒慘，對方突然說家裡有事改天再約，隔天傳訊息問候也遭無視，讓他怨嘆「請問住信義區怎麼了嗎？」。

見到原po慘況，許多網友紛紛調侃，「聽到基隆信義區我也會永久下線」、「假鬼假怪，是我也不想回」、「因為你自以為幽默讓她反感」、「你這梗，我小孩還沒出生我就聽過了」。

網友們還列舉出類似案例，「下一篇，南投信義鄉」、「我住大安區，台中大安區」、「還好我家離林口信義路很近」、「我住在忠孝東路上！汐止那邊的」、「我住東區～台南東區」。

台北101 PTT

延伸閱讀

騎這輛車去面試被問「妳是不是很有錢？」 她無言：莫名其妙

台北租好房太難 她看飯店「月租一萬三」直呼超划算

北捷曝「10點讓人意外的秘密」 網友笑翻：員工沒優惠？

他問「住淡水通勤北市上班划得來嗎？」 過來人反揭：不如住這2區

相關新聞

他「住信義區」卻遭女網友已讀不回 慘況引網爆笑：不要這麼老實

信義區是台北的黃金地段，101大樓、世貿中心和台北市政府皆位於此，因此住在信義區通常會與財力雄厚畫上等號，不過近日一名男子在網上哭訴，他告知女性網友自己住在信義區後，卻被對方臨時爽約和已讀不回。

瑞典人來台見「這1點」無法接受！ 網炸鍋：不懂入境隨俗嗎

世界各國風俗民情不同，對於生活習慣也不盡相同。就有一名瑞典人表示，自己很不習慣台灣的現金交易方式，因為非常麻煩，希望完全改為電子支付，掀起大批網友熱烈討論。

他細看「統一發票清冊」 發現中大獎者都有一現象

每兩個月對統一發票，是不少民眾熱衷的活動，只要中獎200元，也會感到小確幸，日前一名網友指出，他查看財政部2022年1、2月期的統一發票清冊後，發現中大獎的人都買低單價商品，貼文曝光後，也有許多網友分享自己的「幸運中獎過程」。

古早味紅茶關鍵在「這些原料」 在家就可做

台灣有許多飲料店，飲料的選擇也百百種，其中古早味紅茶受到許多人喜愛，有一名網友就好奇，「古早味紅茶的古早是什麼？」，引起不少網友開玩笑，「泡完都不洗的意思」，但也有人提供食譜。

日月潭第10個秘密 網笑：湖中「這寶物」超多撿不完

網路上最近很流行「關於我可能讓你很意外的10個point」，分享給許多人知道自己的小秘密，日月潭國家風景區粉專也跟上此潮流，揭密熱門旅遊景點日月潭少為人知的特色。

因顧慮沒邀又怕傷對方 網憂隱藏病毒：該和確診康復者吃飯嗎？

國內新冠肺炎疫情持續延燒，本土確診數連日飆破萬例，許多人身邊的親朋好友都不幸染疫。一名網友發文表示，自己的朋友曾經確診過，顧慮可能還有隱藏病毒存在，造成用餐期間的染疫風險。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。