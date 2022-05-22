他細看「統一發票清冊」 發現中大獎者都有一現象

每兩個月對統一發票，是不少民眾熱衷的活動，只要中獎200元，也會感到小確幸，日前一名網友指出，他查看財政部2022年1、2月期的統一發票清冊後，發現中大獎的人都買低單價商品，貼文曝光後，也有許多網友分享自己的「幸運中獎過程」。

一名網友在Dcard發文表示，看了1、2月的特別獎清冊，發現中獎發票買的商品都是低單價的東西，像是買麥當勞1+1就中獎，甚至買7元的東西也可以中特別獎，讓他羨慕喊「我也好想體驗看看天選之人的滋味，大家中獎發票都是買什麼東西？有沒有買什麼最容易中獎的方法？」

對此，有網友分享「我中獎的發票都是去超商買東西，而且都用載具，雲端發票好像中獎機率會比較高」、「我叫外送中過500元」、「我雲端發票中過4000元」、「我買全聯的發票中過兩次，而且沒有間隔很久」、「我男友買手機遊戲超容易中獎」、「之前買過麥當勞1+1中4000元」、「很久以前影印只要2塊錢的時候，我發票中了1000元」、「有一次直接中4000多元，害我那兩個月連走路都很小心」、「買20塊糖果中1800元」。