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日月潭第10個秘密 網笑：湖中「這寶物」超多撿不完

聯合新聞網／ 綜合報導
日月潭國家風景區的粉絲專頁「再發現。動感日月潭！」發文分享9個可能讓人很意外的點。圖／本報系資料照片
日月潭國家風景區的粉絲專頁「再發現。動感日月潭！」發文分享9個可能讓人很意外的點。圖／本報系資料照片

網路上最近很流行「關於我可能讓你很意外的10個point」，分享給許多人知道自己的小秘密，日月潭國家風景區粉專也跟上此潮流，揭密熱門旅遊景點日月潭少為人知的特色。

日月潭國家風景區的粉絲專頁「再發現。動感日月潭！」發文分享9個可能讓人很意外的點，並且開放第10個秘密讓網友們來補充，就有網友分享湖泊底部有很多手機，「湖中女神表示：手機撿不完啦」。

1. 日月潭水庫不會洩洪

2. 日月潭有全台最複雜的水力發電系統

3. 九蛙銅像用意是看發電前後水位高低（不是乾旱指標）

4. 向山遊客中心建築從空中看起來就像一個「向」字

5. 不只日月潭，轄區範圍還包含魚池、埔里、水里、信義、集集

6. 原本寫有日月潭的大石頭只有一顆，但因大家爭相拍照，所以現在潭邊分佈十幾顆日月潭大石頭

7. 慈恩塔、玄奘寺、玄光寺、拉魯島、育樂亭剛好在同一線上

8. 日月潭很久以前有一座很大的水上溜滑梯戲水池

9. 搭火車到不了日月潭

網友紛紛留言，「湖泊底部有很多手機，船長說的」、「日月潭燈塔是台灣最矮的燈塔（土亭仔燈塔）」、「日月潭有海拔最高、規模最小的燈塔」、「意外看到流星雨，觀星好地方」、「日月潭的水一年中有一天是鹹的！萬人渡潭游泳的那一天」。

日月潭

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