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台積電就是威！星巴克聯名35週年「護國神杯」網炒天價曝光

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台積電就是威！星巴克聯名35週年「護國神杯」網炒天價曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電被喻為護國神山。（路透）
台積電被喻為護國神山。（路透）

台積電為半導體界龍頭，更被喻為台灣的「護國神山」，今年台積電逢35週年，星巴克也為此客制了「TSMC 35週年紀念杯」，僅限台積電內的門市販賣，原價600元，有員工放到網路上販賣，至今已經炒到了2000元，網友也形容它是「護國神杯」。

台積電35週年紀念杯，與星巴克合作，僅限廠內販售，原價600元，網路已經喊到2000元天價。 圖／取自購物平台蝦皮
台積電35週年紀念杯，與星巴克合作，僅限廠內販售，原價600元，網路已經喊到2000元天價。 圖／取自購物平台蝦皮

星巴克與台積電的「TSMC 35週年紀念杯」，外觀為深藍色，杯身設計為晶圓線路與晶片再搭配上線條與幾何圖形，除了經典的星巴克LOGO外，還印有TSMC字樣，該紀念杯只有在台積電廠內的星巴克販售，一個原價為600元。

據了解，台積電有送員工一人一個紀念杯，年初首批的2千個杯子已經透過抽籤發給部分員工，剩下的要等到6月底才會拿到，員工也可以預購送給親朋好友。

不少台積電員工拿到後便在網路上轉售，在拍賣平台甚至有人賣到2000元，還是有人買單，網友也在PTT對此發表看法「真的醜」、「說實話其實不太好看」、「沒事還要看工作的東西，可憐」、「買不起台積電可以買杯子的意思」。

台積電35週年紀念杯，與星巴克合作，僅限廠內販售，目前網路平台已見不少轉售。 圖／取自購物平台蝦皮
台積電35週年紀念杯，與星巴克合作，僅限廠內販售，目前網路平台已見不少轉售。 圖／取自購物平台蝦皮

星巴克 台積電

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