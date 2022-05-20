請公公做攤位告示牌 作品讓她驚嘆「被建材業耽誤的設計師」

高手在人間！一名女網友表示家人要在白沙屯媽祖遶境時擺攤分贈食物，但需要製作一些看板標語，於是她請公公幫忙製作，沒想到成品做完一曝光讓女網友看了大讚根本是設計師，鄉民們也驚艷「太有才了」。

女網友在臉書「爆廢公社公開版」分享公公的才華，她說媽媽打算在媽祖遶境時擺攤捐素食，但需要一些標示看板，於是原PO請公公出手相助，沒想到公公燃燒了他的「美工魂」，製作了3個巨無霸看板圖案，精美的傑作讓原PO驚呼「被建材業耽誤的設計師」。

原PO分享公公幫忙製作的告示牌。 圖擷自 爆廢公社公開版

從照片看到有擬人化的玉米圖案，還有炒飯、炒麵、粽子的立體圖案，精細的剪裁和設計都讓人看了稱讚。原PO笑說玉米的圖案還是取自她女兒的髮型和動作，而公公的鼎力相助也讓她感動地說「我夫家跟娘家的感情好到令我羨慕」。

貼文和照片吸引了萬人按讚，「哇！ 立體的，超有藝術感」、「好強的阿公」、「公公真的太有才了」、「公公好強好厲害！重點是對媳婦家的事這麼上心，真的令人羨慕」、「美工超強的，玉米也做得好可愛」、「這是專業級了吧」、「超強大啊，根本美術系來著」、「公公可以接單」、「以後小朋友的作業不用煩惱了」。