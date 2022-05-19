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市場買絲瓜炒出一盤菜瓜布 網曝「挑選撇步」避雷

聯合新聞網／ 綜合報導
挑選絲瓜要注意不能買到太軟、太輕的，否則會煮出來會像「菜瓜布」。示意圖/Ingimage
挑選絲瓜要注意不能買到太軟、太輕的，否則會煮出來會像「菜瓜布」。示意圖/Ingimage

每年4月開始進入絲瓜盛產期，如何在市場挑到鮮甜多汁的絲瓜也是一門學問。日前一名網友在「爆廢公社公開版」分享，他在市場買了老闆推薦的絲瓜，回家和蛤蜊一起炒，成品卻長得像「蛤蜊炒菜瓜布」，口感則彷彿是在吃嚼過的口香糖。

一名網友發文提到，日前他在市場買了3條絲瓜，老闆還向他保證絲瓜很嫩，煮出來不會黑。殊不知，成品煮出來卻被原PO室友說簡直是「蛤蜊炒菜瓜布」。原PO表示，在切的時候就有種說不出的怪，煮後口感就像嚼過的口香糖一樣，讓他直呼「以後不去那攤買了」。

許多網友留言驚嘆這根本是菜瓜布，「老闆是要你們吃這個順便當刷牙？這個已經老到快變成菜瓜布了，誇張」、「吃完可以順便拿來洗碗」、「老闆拿錯了，那是他要留做絲瓜布的」。

還有網友分享挑絲瓜的撇步，要感受重量、觀察蒂頭和外皮，「要看皮，皮太老或是比較有光澤都很老，嫩的皮還很綠，刺刺的密度比較小」、「太軟、太輕的不拿，代表纖維化了」、「皮要夠綠，表面粗糙，蒂頭新鮮切口，拿著有沈重感」。也有網友分享若不小心買到這種絲瓜可以拿來煮湯，「這個遇到了可以加水加冬粉進去，吸收湯汁，煮滾後挑掉絲瓜」。

總結要挑到好吃的絲瓜，要選「顏色碧綠」、「外觀端正飽滿、無黑點或外傷」、「外皮粗糙、顆粒明顯、有霧霧感」、「大小適中別買太大」、「越重越好」、「果實硬且有彈性」，最好是還能「留有花萼」。

網友在市場買3條絲瓜，炒出來慘變「蛤蜊炒菜瓜布」。圖擷自爆廢公社公開版
網友在市場買3條絲瓜，炒出來慘變「蛤蜊炒菜瓜布」。圖擷自爆廢公社公開版

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