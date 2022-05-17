快訊

出手分散PCR人潮？新北批打擊醫護士氣 王必勝這樣說

納豆一夜換7次尿布 誤認依依是護士還問：怎能打病人？

加州教會槍擊案凶嫌曾任職輔大 校方：擔任1年講師

聽新聞
test
0:00 / 0:00

公家機關同事易變朋友？ 網反駁：有人的地方就是江湖

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友認為，比起業界，在公家機關上班的年輕同事容易變成朋友。示意圖／ingimage
有網友認為，比起業界，在公家機關上班的年輕同事容易變成朋友。示意圖／ingimage

有網友在網路發文，認為公家機關只看年資升職，與他人較少利害關係，因此同事較可能變成朋友。此話題引起網友討論，雖有部分人認同，但持反面看法者仍佔多數。

原PO在PTT發文表示，有別於一般私人企業職場的表裡不一，「噁心到不行，心機都用很重」，在公家機關上班的年輕人反而沒什麼競爭壓力，各自升等升遷，所以他覺得與同事變朋友的機會應該相對較高。

少數網友贊成原PO的觀點，「我幫我朋友說，他現在最好的朋友就是同事，工作10年了，中間還有調動問題，最後還是又被調在同單位」、「學校老師朋友比較多」、「我父親是教授，是真的朋友很多」。

然而，大部分網友指出公家機關同樣有衝突，「沒喔，反而公部門更不可能變朋友，每個人都把自己的事情做一做而已，沒有想幫其他人的意思」、「就算沒利害關係，也會鬥爭好嗎」、「不會喔，基本上還是有互推皮球、躲避工作、派系對立的事情，有人的地方就是江湖」、「太天真了，公家機關的考績根本不是看能力，一堆老人喜歡被捧，他們又掌握話語權，不順著他們就會被搞臭」、「當有職缺可以調時，你就知道是不是朋友了」、「也有平常好朋友，一碰到升遷相害變仇人的」。

也有人表示，能不能跟同事交朋友跟人有關，與公家機關、私人企業無關，「看人~公私無關」、「同事還是會交到不錯的朋友，工作超邊緣，大家就不會衝康（陷害）你」、「可是我在上間公司交到很多不錯的朋友欸」、「工作就是工作，去賺錢的，交朋友是運氣好，不是一定」。

PTT

延伸閱讀

麥當勞冷飲杯蓋上的4凸起圓點藏密碼？ 內行解釋：分辨飲料用

菜市場蝦仁煮過大縮水變「泡麵蝦仁」 意外揭加工真相

懷舊小點心「一顆6元」 老客人吃了15年讚：滿滿花生粉

外商上班月薪36K、工時2小時 她卻嘆：想離職

相關新聞

外送員見訂單「這行字」超嗨 她激動喊：天使客人

前兩天濕冷天氣，民眾只要隨手一點，就會有外送員幫忙將餐點送上門，造福了不少想宅在家的人，不過對外送員來說，下雨天送餐很辛苦，日前一名女外送員分享，她在送餐的途中，看到顧客點了「一份鹹酥雞」請她吃，讓她開心直呼「遇到天使客人」。

公家機關同事易變朋友？ 網反駁：有人的地方就是江湖

有網友在網路發文，認為公家機關只看年資升職，與他人較少利害關係，因此同事較可能變成朋友。此話題引起網友討論，雖有部分人認同，但持反面看法者仍佔多數。

同一縣市「陰晴不定」？ 上一網站可輕鬆監測各路口有沒下雨

近來適逢梅雨季節，全台各地陰雨綿綿，許多民眾外出前都會猶豫要不要多帶把傘，機車族更會煩惱是否要先穿上雨衣，儘管有氣象預報可供參考，但有時同一地區的天氣也不盡相同。為了解決這一困擾，一名網友發現一個政府網站能有效監測即時天氣，他於網上推薦後，亦受到許多網友贊同「超級需要」。

友人居家快篩「滴出立體奶泡」 她傻眼發問釣出一票同伴

因應本土疫情發展快速，指揮中心近日針對多項政策進行調整，其中包括「快篩陽等同確診」、「以篩代隔」等等，使民眾使用快篩試劑機會大增，有時會出現令人摸不著頭腦的狀況。有民眾就貼出朋友的快篩試劑，只見上面堆著一團泡泡，傻問「到底怎麼篩的」，意外釣出不少人都出現一樣狀況。

牙齒抽完神經一定要做牙套？他哭窮遭網警告：以後花更多

牙齒不僅是一個人的門面，一旦沒照顧好，痛起來也很要命，此外，若是蛀牙太嚴重需要做牙套或植牙，更是所費不貲。有民眾日前看牙時做了根管治療，牙醫建議做牙套以免未來花更多，但一顆牙套2、3萬的價格對他來說負擔不小，猶豫詢問「抽神經的牙齒一定要做牙套嗎？」，遭網友警告「以後花更多」。

喜宴遇雨突襲成「正港流水席」 網笑問：新郎小時候騎狗？

今年首波梅雨鋒面來襲，各地強風大雨不斷，有民眾分享屏東當地「正港流水席」畫面，只見喜宴辦桌會場大雨傾盆，狂風吹趴氣球拱門，現場人員冒著風雨努力在棚子兩側加裝帆布補救，十分狼狽，他忍不住開完笑說這是「真正的流水席」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。