公家機關同事易變朋友？ 網反駁：有人的地方就是江湖

有網友在網路發文，認為公家機關只看年資升職，與他人較少利害關係，因此同事較可能變成朋友。此話題引起網友討論，雖有部分人認同，但持反面看法者仍佔多數。

原PO在PTT發文表示，有別於一般私人企業職場的表裡不一，「噁心到不行，心機都用很重」，在公家機關上班的年輕人反而沒什麼競爭壓力，各自升等升遷，所以他覺得與同事變朋友的機會應該相對較高。

少數網友贊成原PO的觀點，「我幫我朋友說，他現在最好的朋友就是同事，工作10年了，中間還有調動問題，最後還是又被調在同單位」、「學校老師朋友比較多」、「我父親是教授，是真的朋友很多」。

然而，大部分網友指出公家機關同樣有衝突，「沒喔，反而公部門更不可能變朋友，每個人都把自己的事情做一做而已，沒有想幫其他人的意思」、「就算沒利害關係，也會鬥爭好嗎」、「不會喔，基本上還是有互推皮球、躲避工作、派系對立的事情，有人的地方就是江湖」、「太天真了，公家機關的考績根本不是看能力，一堆老人喜歡被捧，他們又掌握話語權，不順著他們就會被搞臭」、「當有職缺可以調時，你就知道是不是朋友了」、「也有平常好朋友，一碰到升遷相害變仇人的」。

也有人表示，能不能跟同事交朋友跟人有關，與公家機關、私人企業無關，「看人~公私無關」、「同事還是會交到不錯的朋友，工作超邊緣，大家就不會衝康（陷害）你」、「可是我在上間公司交到很多不錯的朋友欸」、「工作就是工作，去賺錢的，交朋友是運氣好，不是一定」。