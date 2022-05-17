同一縣市「陰晴不定」？ 上一網站可輕鬆監測各路口有沒下雨

近來適逢梅雨季節，全台各地陰雨綿綿，許多民眾外出前都會猶豫要不要多帶把傘，機車族更會煩惱是否要先穿上雨衣，儘管有氣象預報可供參考，但有時同一地區的天氣也不盡相同。為了解決這一困擾，一名網友發現一個政府網站能有效監測即時天氣，他於網上推薦後，亦受到許多網友贊同「超級需要」。

一名網友在Dcard發文推薦一個官方網站，能讓民眾在出門前即時監看目的地的天氣狀況，而且範圍能縮小至一條馬路。其實，這個網站就是各縣市都有的「即時交通資訊網」，以原po推薦的「台中市即時交通資訊網」為例，只要進入網站，點選「路況影像」欄目，再打開目的地附近的CCTV，就可以查看各路口當前的天氣狀況。此外，該網站也有查看車流量、停車場資訊、施工地點等功能。

此為「台中市即時交通資訊網」網站，可以即時監看道路天氣。圖擷自 台中市即時交通資訊網

許多網友大讚這個網站超實用，「出發時沒下雨但目的地下雨，就直接穿著雨衣出門，可以避免淋雨」、「很棒！謝謝原po分享，我家在30樓不確定外面有沒有下雨，又不想跑下去一趟」、「好酷炫！謝謝原po」。

另一名網友也推薦一款功能相似的APP「Look即時影像」，同樣可以從全台道路監視器看當地有沒有下雨，甚至能跨國欣賞知名景點，「還可以看日本動物園」、「昨晚已經拿來欣賞日本東京晴空塔的夜景」。

不過也有網友認為，即使出門前先看過監視器，依然很難準確預測天氣狀況，「今天早上我家跟一中街騎車不到5分鐘，一邊下雨一邊沒下」、「東海到市區確實有點距離，上次我出門沒下雨，但半路就越下越大」、「現在看沒下雨，當你騎到那裡的時候就下雨了，還是乖乖穿雨衣吧」。