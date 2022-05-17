喜宴遇雨突襲成「正港流水席」 網笑問：新郎小時候騎狗？

今年首波梅雨鋒面來襲，各地強風大雨不斷，有民眾分享屏東當地「正港流水席」畫面，只見喜宴辦桌會場大雨傾盆，狂風吹趴氣球拱門，現場人員冒著風雨努力在棚子兩側加裝帆布補救，十分狼狽，他忍不住開完笑說這是「真正的流水席」。

屏東有新人趁周末舉辦婚宴，並借潮州鎮震宮廟前空地搭棚子請親友吃辦桌，沒想到才上第三道菜就開始颳風下雨，風大到桌布翻飛掀起，營造浪漫氣氛的氣球拱門也被吹得東倒西歪。現場畫面被賓客拍下，分享到社團「屏東吃喝玩樂」，笑說「跟大家介紹真正的流水席」，指出當時被突如其來的大雨淋得全身溼答答，他跑出去躲個雨回來「菜都被包完了」。

大雨突襲喜宴，工作人員趕緊加裝帆布補救。 圖／截自臉書社團「屏東吃喝玩樂」影片

有賓客分享其他角度畫面，大雨突如其來，現場賓客只好集中在棚子中央避雨，工作人員趕緊拿出帆布綁在側面阻擋雨水潑入。畫面曝光後網友紛紛笑翻，「吃的是正港流水席」、「今天免費加湯」、「湯越喝越多」、「這個是開啟送客模式？」、「主家忘記發便利雨衣了」。

也有人笑問新郎小時候是不是有騎狗，「老一輩的人說，小時候騎狗，娶老婆會下雨」、「新郎官小時候騎狗尿尿齁」、「小時候把狗當馬騎吼」，有人則讚「風雨無阻的愛情」、「大囍臨門說的這個叫富貴雨」。