老饕點名「最好吃罐頭」成居隔良伴 網一看口水直流：吃超爽

罐頭開封即食很方便，是不少人配飯粥、配麵食、配吐司的常備食材，一名網友透露，近日因為要在家自主隔離，開始準備很多能久放的罐頭，但擔心會吃膩，拋問網友「有推薦哪些好吃的罐頭，或者不同的吃法？」馬上有人點名「玉米罐頭」、「鮪魚罐頭」。

一名網友在PTT發文表示，因為本土疫情嚴峻，公司陸續有人傳出確診消息，啟動居家辦公後，家人希望他自主健康管理，要求他自主隔離，但因為家裡只有一台小型冰箱，放不了太大量的生鮮食品，所以家人都是送泡麵、罐頭、吐司、蛋餅之類的食物。

原PO開心表示，最近早餐都吃吐司或蛋餅，配著滿滿的玉米，「吃起來真的爽感破表，畢竟外面的早餐店都只放一點點」，但他一想到還有好幾天要隔離，擔心這種吃法會膩，好奇問「大家有推薦好吃的罐頭或者不同的吃法？希望做法能越簡單越好」。

網友看完後，大推「玉米罐頭」，分享食譜「玉米罐頭可以煮玉米濃湯，或是加在拉麵裡」、「玉米罐頭直接吃很爽，還喝過裡面的湯」、「我自己做吐司也是玉米加滿滿，熱壓吐司家人都超愛」、「玉米拌辣椒醬，這樣超好吃」、「玉米罐頭，也可以跟肉醬罐頭、鮪魚罐頭搭」、「玉米粒加玉米醬加點水、牛奶 就是好喝的玉米濃湯」、「我喜歡玉米加饅頭加蛋，可以提升饅頭甜味」。

還有人推薦各種肉類罐頭，「把鮪魚罐頭加上絞肉、蛋，裝袋調味後，揉均勻分小塊煎熟，就是超簡單的漢堡排」、「韓國午餐肉罐頭，煎一煎就很好吃。一個人可買小罐」、「廣達香肉醬拌麵、大茂黑瓜蒸蛋肉」、「沙丁魚罐頭夾麵包就很好吃了」、「紅燒牛肉罐頭再另外加麵，一罐可以做兩份」、「紅燒鰻罐頭可以做成鰻魚蓋飯」。