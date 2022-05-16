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外送員送餐見門口這一大箱子眼睛亮了 網讚專業：這將是趨勢

聯合新聞網 / 綜合報導
一名外送員分享他最近送餐時看到一個巨大的外送箱，讓他驚嘆，「什麼叫專業的客人，一目了然啊」。圖擷自外送員的奇聞怪事
一名外送員分享他最近送餐時看到一個巨大的外送箱，讓他驚嘆，「什麼叫專業的客人，一目了然啊」。圖擷自外送員的奇聞怪事

台灣疫情嚴峻使得外送需求大增，有一名外送員近日就分享，他發現一位很專業的客人，自己準備一個專門放外送食物的超大郵箱，網友看了也表示，「以後外送箱是趨勢」。

原PO在「外送員的奇聞怪事」分享了一張照片，圖中有一個大郵箱且上面貼著外送的貼紙，讓外送員驚嘆，「什麼叫專業的客人，一目了然啊」。

網友紛紛留言，「公寓加蓋6樓，在樓梯最上層放一個外送保溫箱，這種客人最專業」、「以後外送箱是趨勢」、「好專業啊」、「大里也一個很專業的，而且圖案還是用鏤空的方式」、「裡面應該是可以放的下Pizza的大平台」、「哪裡專業了，箱子缺保溫燈跟紫外線消毒燈」、「大客戶」、「專業，我有碰過類似的，不過我送的那一次餐太多放不下，還是得通知他出來取餐，不然沒地方放」、「這間我也送過」、「根本羊奶箱的延伸」。

此外，也有一位外送員分享，「我送過一個也算專業訂餐肥宅，透天客廳大門在二樓，他的房間在一樓，要走上大門前第一個轉角，有個取餐窗戶正是他的房間，窗口位置放床和電腦，右手直接伸出來取餐」。

外送員

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