雨天叫外送要給小費？ 網嘆氣：不要變成情勒

今年第一波梅雨鋒面讓全台最近各個地區的天氣都不太穩定，有一名網友就分享，這幾天下雨他都會叫外送，但同時心裡也會有點不好意思讓外送人員淋雨，他好奇地詢問，「雨天叫外送會另外給小費嗎？」

原PO在PTT以「雨天叫富胖達／吳博弈會另外給小費嗎？」為題表示這幾天雨下很大，他懶得出門都會叫外送，但每次看到外送員站在門口的時候，他心裡也感到不好受，「看他們這樣淋雨，都會覺得有一點點不好意思」，他有想過另外給點小費，但台灣沒有這樣的習慣，感覺又有點奇怪，也不知道金額該給多少。

網友紛紛留言，「會，但我很少使用」、「會，我覺得值得」、「會阿，畢竟雨天騎車又送上來很辛苦，我都會給」、「不給也會給一點飲料或水」、「會，但是熊貓不能線上給小費真的不太方便」、「你覺得他服務好，有超過你付出的金額，想給就給」、「會，外送算辛苦錢，會給能力範圍內的小費」、「會，人家冒著下雨騎車的風險」。

也有人表達並不會給，並說明理由，「不會阿，我付的錢裡面有他薪水了」、「不會，但我都會在一樓等他，他連上樓都不用」、「不會，那是他們的職業風險」、「怕熱就不要進廚房」、「我雨天假日去上班，老闆也沒額外給小費」、「我雨天上班老闆也沒給我加薪啊」、「每個職業都該承擔的利弊」、「只有在自己有餘裕的時候，人才會有關懷他人的心」、「不給小費就要被情緒勒索啊？」、「台灣就沒有小費文化啊」。