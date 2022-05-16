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南機場夜市有免費麵包機「會認人」 背後功臣曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
南機場夜市免費麵包販賣機。圖／取自臉書
南機場夜市免費麵包販賣機。圖／取自臉書

台北市南機場夜市出現一台「免費」的麵包販賣機，原來是當地忠勤里里長方荷生說服雙北麵包店，將當日未售完的麵包交給食物銀行，提供有需要的人免費領取，透過AI人臉辨識技術，每人每日最多可領兩次麵包。

臉書粉專「台灣行道樹」貼文介紹免費的「食享麵包」，背後功臣是當地忠勤里里長方荷生，他考慮到麵包店當日沒有賣完的麵包必須銷毀，可能會有所浪費，因此說服雙北麵包店，將可以久放的白麵包、吐司、全麥麵包、法國麵包交給食物銀行。

方荷生取回麵包後，先拆開原包裝、志工檢查品質後，把各家麵包店的麵包隨機組合成一袋，送進冷凍庫急速冷凍，接著配發到基隆、雙北、桃園的社區食物銀行。

方荷生指出，他們一週要處理1.9噸麵包，這些麵包只要置放在常溫下，大概4個小時後就可以吃。

貼文也附上南機場夜市的「食享麵包」照片，透過透過AI人臉辨識技術，每人每日最多可領兩次麵包，且販賣機置放於半開放的角落，不只能確保機器不被破壞，也可讓領取麵包的人背對馬路，保有隱私。

麵包 南機場 食物銀行 人臉辨識 夜市

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