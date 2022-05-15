收信人寫「動+杰−木」？ 網解釋：銀行業常拆特殊字

有些機關單位的電腦系統打不出一些字，所以通常會以相近字、問號等作為替代。日前有網友分享一張銀行寄來的信件上，收信人的名字被用加減符號拆解，想不到引起許多人共鳴。

原PO在爆廢公社附上的圖片顯示，信件的收信人名字，最後一個字應為「勲」，但疑似寄信人的電腦系統打不出來，只好直接拆解成「動+杰−木」，讓原PO感到十分新奇，「我知道『勳』跟『勲』很容易被搞混，但這是我活到現在第一次遇到啊」。

有網友分享類似的經驗，「我妹是『文+彬-林』，忘記哪家公司這麼天才了」、「我還收過姓氏直接給我打問號的，看到時真的黑人問號，物流單位是黑貓宅急便」、「上次朋友『亘』，銀行的字打不出來，直接寫上一加下旦，超好笑的」、「『婕-女+言』，我之前的銀行郵局簿子最後一個字都打這樣，或『？』或者最後一個字用手寫」、「突然想起，游錫『方方土』」。

有內行網友出面緩頰，「應該是內部系統問題，沒辦法顯示『勲』」、「特殊字有些銀行打不出來，只好用拆碼，不然匯款會無法匯入」、「銀行業有特殊字，真的是用這樣拆字的，因為就算電腦打字顯示得出來，印表機也不一定有支援字型，不然大部分都顯示『？』」、「銀行系統裡，很多字是難字，打不出來，需要請廠商特別造字」、「這個就是俗稱的難字，不拆解字很難作業，就像『溫』跟『温』唸法一樣，但不同字，都會造成作業的疏失」。