快訊

中重症增149例 死亡19例分布在70至90多歲、8人未接種疫苗

中職／獅隊增至6人快篩陽性 林岳平居隔改由高志綱領軍

直播／連四天破6萬！今本土+6萬8732例確診、37例境外 增19死

收信人寫「動+杰−木」？ 網解釋：銀行業常拆特殊字

聯合新聞網 / 綜合報導
網友附上的信件顯示，收信人的名字被加以拆解，想不到引起許多人的共鳴。圖擷自Facebook
網友附上的信件顯示，收信人的名字被加以拆解，想不到引起許多人的共鳴。圖擷自Facebook

有些機關單位的電腦系統打不出一些字，所以通常會以相近字、問號等作為替代。日前有網友分享一張銀行寄來的信件上，收信人的名字被用加減符號拆解，想不到引起許多人共鳴。

原PO在爆廢公社附上的圖片顯示，信件的收信人名字，最後一個字應為「勲」，但疑似寄信人的電腦系統打不出來，只好直接拆解成「動+杰−木」，讓原PO感到十分新奇，「我知道『勳』跟『勲』很容易被搞混，但這是我活到現在第一次遇到啊」。

有網友分享類似的經驗，「我妹是『文+彬-林』，忘記哪家公司這麼天才了」、「我還收過姓氏直接給我打問號的，看到時真的黑人問號，物流單位是黑貓宅急便」、「上次朋友『亘』，銀行的字打不出來，直接寫上一加下旦，超好笑的」、「『婕-女+言』，我之前的銀行郵局簿子最後一個字都打這樣，或『？』或者最後一個字用手寫」、「突然想起，游錫『方方土』」。

有內行網友出面緩頰，「應該是內部系統問題，沒辦法顯示『勲』」、「特殊字有些銀行打不出來，只好用拆碼，不然匯款會無法匯入」、「銀行業有特殊字，真的是用這樣拆字的，因為就算電腦打字顯示得出來，印表機也不一定有支援字型，不然大部分都顯示『？』」、「銀行系統裡，很多字是難字，打不出來，需要請廠商特別造字」、「這個就是俗稱的難字，不拆解字很難作業，就像『溫』跟『温』唸法一樣，但不同字，都會造成作業的疏失」。

爆廢公社

延伸閱讀

租屋處公用洗衣機洗不乾淨？ 網建議這方法「方便又划算」

他傻眼外送餐點掛門把 網叫屈：不然要放哪？

7-11「隱藏版功能」可獲免費快篩 手法曝光網讚：我也換到了

時代眼淚！超商這兩樣食物最讓人懷念 眾哭喊：回不去了

相關新聞

收信人寫「動+杰−木」？ 網解釋：銀行業常拆特殊字

有些機關單位的電腦系統打不出一些字，所以通常會以相近字、問號等作為替代。日前有網友分享一張銀行寄來的信件上，收信人的名字被用加減符號拆解，想不到引起許多人共鳴。

男粉嗨炫耀「斗內1萬2」就約到AV女優 抓奶舌舔親密照流出

狂！一名男粉絲自稱「斗內1萬2」就成功約到台灣AV女優孟若羽，他在IG貼照炫耀，「舌舔、抓奶」樣樣來，更出言「下次要約炮女優」，引起網友議論。 這位男粉絲在個人IG分享與孟若羽約會照，「願望實現

居隔10天收防疫包！她曬照羨煞眾網友：有種愛是媽媽怕妳餓

國內新冠肺炎疫情嚴峻，不少人身邊已經有人陸續確診、隔離中，因為不能外出，生活上可能需要靠親友的幫忙，近日有一名網友在臉書社團曬出了自己隔離10天收到媽媽給的物資，只見內容物有高級牛排、鮭魚以及各種的蔬果、零食，哭笑不得寫下「有一種愛是媽媽怕妳餓」，羨煞大批網友。

他問疫情升溫還敢內用嗎？ 網指「政府未禁+共存」所以敢

國內疫情升溫，單日確診人數與死亡人數也屢創新高，讓不少民眾擔心自己就是下一個確診者。一名網友便在「PTT Web」發文表示，他無法理解現在還敢內用的民眾在想些什麼，「一大堆人說他口罩戴好戴滿，不知道為什麼就確診了，代表這病毒無孔不入，那種口罩拿下一分鐘就中了」，而用餐內用通常都需要拿下口罩一段時間，且與陌生人待在同一個空間，讓原PO認為非常危險，「自己不怕就算了，不怕傳回家裡的人嗎？還在內用的人想什麼？」

確診隔離家人送暖 3餐曝光網羨慕

疫情升溫，確診數逐日升高，每日都突破萬人，不少輕症、無症狀患者都是選擇居家照護，自行隔離，解決三餐需求。有女網友近期則以「我是幸運的確診者」，分享自己的隔離心得，她表示，家人每天都會幫自己準備三餐、下午點心，而餐點照片曝光後，不少網友直呼羨慕，並稱「感受到家人滿滿的愛」。

眼力大考驗！從這200格中找出「真正的白色」 網友看到頭暈崩潰

色彩的世界千變萬化，除了紅、黃、藍等大家熟知的顏色之外，根據不同的深淺、光澤等等，也能呈現出不一樣的效果。最近有位日本網友，就利用顏色的特性，做出一個考驗許多人眼力的謎題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。