男粉嗨炫耀「斗內1萬2」就約到AV女優 抓奶舌舔親密照流出

狂！一名男粉絲自稱「斗內1萬2」就成功約到台灣AV女優孟若羽，他在IG貼照炫耀，「舌舔、抓奶」樣樣來，更出言「下次要約炮女優」，引起網友議論。

這位男粉絲在個人IG分享與孟若羽約會照，「願望實現了，斗內1萬2真的約到女優孟若羽了，在愛旺直播第一次玩就爽到，下次要約炮女優，爽！不要羨慕哥，哥只是傳說」。

孟若羽擁有F罩杯傲人身材，過去曾和網紅鄧佳華合體宣稱要拍片，近日又因與男粉絲私約拍親密照引起話題。從照片中可見，這位男粉絲與孟若羽臉貼臉親密合照，伸舌舔臉頰、出手抓胸部，曖昧動作全都來，這組照片曝光後也引起網友們熱議。

有「網紅推手」之譽的導演圤智雨（戲引子）也分享照片，羨慕喊到「沒天理啦！我那麼帥都還沒抓過孟若羽，你那麼...還抓成這樣；總之，羨慕忌妒恨！」

事後，孟若羽本人在臉書回應「我不討厭粉絲」，粉絲花多少錢也不是重點，感覺對了免費與粉絲見面也不是不可能，該名男粉絲平常支持斗內，「感覺不錯就讓他摸呀，對進一步交往或其他的也不是不可能」。