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他問疫情升溫還敢內用嗎？ 網指「政府未禁+共存」所以敢

聯合新聞網 / 綜合報導
國內疫情持續延燒，許多民眾認為「內用」因為要脫口罩用餐，是確診高風險的活動。聯合報系資料照
國內疫情持續延燒，許多民眾認為「內用」因為要脫口罩用餐，是確診高風險的活動。聯合報系資料照

國內疫情升溫，單日確診人數與死亡人數也屢創新高，讓不少民眾擔心自己就是下一個確診者。一名網友便在「PTT Web」發文表示，他無法理解現在還敢內用的民眾在想些什麼，「一大堆人說他口罩戴好戴滿，不知道為什麼就確診了，代表這病毒無孔不入，那種口罩拿下一分鐘就中了」，而用餐內用通常都需要拿下口罩一段時間，且與陌生人待在同一個空間，讓原PO認為非常危險，「自己不怕就算了，不怕傳回家裡的人嗎？還在內用的人想什麼？」

也有另一名網友認為北部市區基本上處處是病毒，認為在這種情況下都感覺「拿下護目鏡、脫下口罩就準備染疫了」，一樣向眾人發起討論：「認真問，你還敢在店家內用嗎？」部分網友認同地表示，「內用人數變少」、「現在很多店家自主禁內用」。

但除了顯露出疫情焦慮的人外，也有部分網友認為內用沒什麼大不了，「阿就想內用啊」、「我不想洗碗不行嗎？」、「不想帶垃圾回家」、「沒想什麼，怕就自己待在家」、「正常生活」、「政府又沒說不能內用，我當然內用啊」、「確診幾乎都輕症跟無症狀，有啥好想什麼」、「都出門上班了，吃個飯怎麼了」、「個人自由，你管太多」、「衛生習慣好比較重要，勤洗手、噴酒精，我到處內用也沒確診」。

PTT 疫情

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