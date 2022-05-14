確診隔離家人送暖 3餐曝光網羨慕

疫情升溫，確診數逐日升高，每日都突破萬人，不少輕症、無症狀患者都是選擇居家照護，自行隔離，解決三餐需求。有女網友近期則以「我是幸運的確診者」，分享自己的隔離心得，她表示，家人每天都會幫自己準備三餐、下午點心，而餐點照片曝光後，不少網友直呼羨慕，並稱「感受到家人滿滿的愛」。

原PO在「Dcard」發文，她說上周日確診後，原本症狀輕微、精神很好，但是隔天卻陸續出現微微發燒、流鼻水、乾咳等症狀，直至第4天症狀才消失，乾咳狀況減少為一天2、3次。由於家中有2間廁所，她除了房間、廁所以及洗衣服到陽台外，幾乎不會去家中任何地方，就算出房門，也會隨時拿酒精濕紙巾隨手擦拭，避免傳染給家人。

「上輩子可能做了很多好事」原PO說，她被隔離期間，每天睡到12點都不會有人來吵，而家人都會為她備好三餐放在門口，只見原PO貼出的照片，三餐必備湯飲、蔬菜等家常菜，看上去十分美味，且下午點心有時還有手搖、蛋糕等美食，另外房間內的零食箱也是滿滿一箱，充滿各式日本、台式點心，而原PO也直呼，她有如夢般的7＋7隔離。

貼文一出後，不少網友都讚嘆原PO家人舉止暖心，紛紛留言，「兩星期後的限動#因為確診胖了5公斤」、「真的好暖的家人」、「那些食物看起來都好好吃的樣子」、「我家也是這樣，有一度覺得自己很幸福」、「好幸福噢，還是要多喝水哦」、「你的伙食也看起來太好吃」、「伙食好好喔，祝平安出關」、「坐月子？」。