台灣人「好可怕」！機場人員、小黃運將元氣滿滿 作家返台忍不住給小費

疫情下，許多居家隔離的民眾，必須仰賴外送訂購食物等生活必需品。一名剛從日本回台的網紅作家「中古小姐」，就在網上分享，她居隔期間訂外送時，驚喜收到來自外送員的一句「暖心訊息」，令她感動不已，此文也引來許多網友分享自身遇過的溫暖經歷。

「我真覺得台灣很可怕，不知道是太久沒回來還怎樣，每天都會有些莫名其妙讓人感動的事」，時隔三年回台的旅日網紅作家中古小姐，昨（13）日在臉書發文分享，她在居家隔離期間點了Uber Eats外送，並告知外送員自己因正在居隔無法下樓取貨，請對方把餐點交給櫃檯就好，結果外送員誤會她是因確診而居隔，還傳來一則打氣訊息：「要加油喔，要康復」。雖然是誤會一場，但這句簡短話語讓中古小姐大受感動，大讚「台灣人會不會都太好心」。

其實不只是外送人員，她在早前的貼文中，也大力稱讚在機場感受到的活力氛圍。她剛下飛機時才清晨五點，但一路上不論是買手機門號、通關、唾液檢測等步驟，都能看見機場員工充滿效率、元氣滿滿地工作，連機場的計程車司機都貼心詢問「空調溫度還可以嗎」，下車時也謹慎地搬運行李，讓她實在過於感動，付了1.5倍的車費表達感謝。到了飯店後，櫃檯人員也早已準備好門卡等候，一路順暢的流程令她感嘆，「究竟是我習慣了『懶得理你』開關開到最大的美國、還是想起路上肯定有大量疲憊面孔的日本，總之台灣好不可思議！」。

她的分享讓許多網友紛紛自豪表示，「這就是台灣的人情味！」、「在台灣很正常」、「我不意外耶」、「糟糕…我麻痺了…」、「台灣最美的風景，入海關時、海關跟我說：歡迎你們回家（我崩潰大哭）」。

不少網友也跳出分享曾遇過的外送員暖舉，「我在隔離的時候，也是發生了類似的對話，有的外送員還在我的房號紙上寫了加油加笑臉」、「我生小孩前一天住院，晚上點Uber Eats宵夜到醫院，外送員還跟我的法籍先生說恭喜恭喜～」、「我上週顧小孩（小孩只是匡列，最後陰性），不能去拿外送或網購的東西，賣家或外送員也是回應我『辛苦了』、『要加油』」。

也有網友感嘆外送員真的不容易，盼大家彼此體諒，「有一次我回外送員：請小心騎車，不用趕路。外送員回我：要是每個人都像你就好了」、「之前隔離期會遇到重複的運送員，有時候會多點個小點心請他自己拿走」、「我都會特別跟外送員說平安，只要餐點有些撞凹的狀況，沒有太大問題，我都會覺得沒關係，互相體諒！」。