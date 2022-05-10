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他哀號「泡麵醬料」難開到像整人 專業網友傳授小撇步

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友崩潰表示，印尼泡麵的醬料包很難開，專業網友教他各種輕鬆開法。示意圖／Ingimage
一名網友崩潰表示，印尼泡麵的醬料包很難開，專業網友教他各種輕鬆開法。示意圖／Ingimage

泡麵只需要加入熱水，等2-3分鐘即可享用，對許多宅在家的民眾來說，可說是常備糧食。而台灣泡麵種類多元，還有許多外國進口的泡麵，不過日前有網友點名某款外國產品是全世界「最麻煩的泡麵」，哀怨表示「是我不會開，還是這款泡麵就是設計來整人的？」專業網友則傳授他「開泡麵小撇步」。

一名網友在PTT發文表示，某款印尼泡麵的醬料包每次打開，都會弄得滿手是油，而且包裝還是三包連在一起，只要打開第一包後，手就會油膩無法打開第二包，拿出剪刀剪開後，剪刀的刀片也全都是油，讓他崩潰表示「是我不會開，還是這款泡麵就是設計來整人的？有沒有高手可以教一下？」

有苦主同感，直呼「有夠難開」、「買過一次，不會想再買」、「真的有夠難開」、「真的很難開，醬包包裝都一模一樣」、「真的超難開，我都放棄直接拿剪刀」。

有專業網友建議「要輕輕撕開一小口，用擠的把醬料弄出來」、「拿個碗先裝冷凍的醬，然後看是微波一下，還是隔水加熱融化再把麵拌進去」、「三袋都先剪一小縫，一起擠出來」、「你先撕油包一小口擠出來，再轉180度撕醬油包一小口擠出來，最後再轉回來撕甜辣包一小口擠出來，就不會碰到手了」。

泡麵 印尼 PTT

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