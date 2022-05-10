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180元快篩買氣差都因台灣人「想要便宜的」？律師評論引網友開戰

聯合新聞網 / 綜合報導
藥妝店、超市、超商等八大通路昨同步開賣快篩，每劑售價約一八○元，比實名制貴八十元，買氣不如預期，無須排隊搶購。 記者胡經周／攝影
藥妝店、超市、超商等八大通路昨同步開賣快篩，每劑售價約一八○元，比實名制貴八十元，買氣不如預期，無須排隊搶購。 記者胡經周／攝影

快篩之亂延伸出新戰場，為使民眾更易取得家用快篩，現除藥局實名制通路，另開零售通路販售，卻被發現大多民眾仍選擇到藥局排隊買實名制快篩，對此現象，林智群律師認為這表示大家是「想要便宜快篩」而非「需要快篩」，引起兩派網友開戰。

新冠肺炎本土疫情大爆發，快篩實名制自上路後，藥局連日出現排隊搶購情形，為緩解人潮，四大超商、美廉社等8個通路隨後也宣布開賣快篩試劑，然而因藥局與零售通路數量、價差問題，不少民眾仍選擇排隊購買實名制，零售通路人潮不如預期。

林智群律師便在臉書評論此現象，認為快篩劑賣100元和賣180元就能造成如此差異，代表民眾是「想買便宜的快篩（I want）」，而不是「需要快篩（I need）」，若真有需求，即使貴80元也會買。他再直言，若是覺得這樣說沒考慮到窮人處境，雙北皆有針對低收入戶提供補助，宜蘭縣更將補助擴到中低收入戶，直言「那些喜歡腰巴吵的阿伯大嬸不是沒錢，只是喜歡腰巴吵而已」。

不少順利在超商買到快篩試劑的網友表示，「我今天下午1點還買得到快篩，超商說還剩11個，律師一句話屌打說沒快篩的人－－不是沒快篩是不想花錢」、「他們在等屈臣氏加1元多1件啦」、「不是自己自願買的，多一塊也是嫌貴」、「真的，開賣中午去超商要買1份，老闆娘說萊爾富都沒人要去，她貨好多，問我要不要一次買五份」、「雞蛋也是啊，靠腰買不到，其實架上不是沒貨，只是不肯花錢而已」。

也有不同意林律師論點的網友怒批「不要把別人的節儉當成小氣」，質疑「一劑差80，五劑快篩就差400塊。中低收入戶是補助幾次？每戶買五劑就夠？」、「我就問你，快篩這麼缺，為什麼還要管制進口？為什麼親友從國外寄回來的快篩，還要被海關查扣兩個月」、「今天同樣1份火腿蛋，一家賣100，一家賣40。成分一樣，口味一樣，吃進肚子飽足感效果一樣，你會因為不用排隊選100塊的？」、「今天我就買了180因為需要，原本想要再準備一份備用，晚上7點出頭各店就賣光了。所以其實人民是真的需要……感覺文有點偏了」。

藥師林士峰也在臉書評論，認為單劑180元的快篩買氣不如預期，不是因為價格偏高，而是「一樣預期要排隊，到藥局買，一次可以買五支，怎麼想都比超商只能買一支來的有時間上的效益」，林智群律師則隔空回酸「你在藥局排隊的時間，已經可以跑10家超商買到10劑了吧？」

林智群9日於臉書評論快篩購買亂象。 圖／截自林智群律師臉書
林智群9日於臉書評論快篩購買亂象。 圖／截自林智群律師臉書

快篩試劑 實名制 新冠肺炎

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