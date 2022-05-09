雞排漲價一片80元 網吐心聲：價格超過「這數字」就戒吃

原物料不斷漲價，許多小吃業者也紛紛調漲價格，連台灣的國民美食「雞排」這回也漲了，日前有網友發現「派克雞排」價格提升為80元，掀起網路熱議。有網友拋問「雞排漲價到多少，你會想要戒掉不吃？」好奇大家能忍受雞排最貴是多少。

一名網友在PTT表示，看到新聞發現雞排已經漲價到80元左右，以前雞排最便宜只要35元，但隨著物價上漲，平價的時代已經過去了，他好奇「大家目前買到最貴、最便宜的雞排分別是多少呢？」並拋問「雞排漲價到多少，大家會戒掉不吃？」

對此，多數人認為價格60元-65元是合理範圍，紛紛表示「超過60元就很久沒吃了」、「超過60元就不吃了」、「只去65元以內的」、「65元沒買過，60就已經很少買了」、「印象中漲到50元的時候，我就幾乎沒在吃了」、「自從漲到70元的時候就沒在吃了」、「最多65元，70元之後就買不下去」、「漲到60元我就沒再買了」、「最多85元吧，再上去真的不太想吃了」、「漲破60元的時候就已經戒了，辦公室下午茶也很少在叫雞排了」、「最多接受60元的，超過就不會想再買」。