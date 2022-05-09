快訊

把人帶進摩鐵...中山分局巡佐遭控下藥迷昏女警 將記大過

湯優盃／奪勝保證！戴資穎24分鐘拍下澳洲對手

女兒打2劑高端下半身癱 中風老母嚇到不敢接種

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雞排漲價一片80元 網吐心聲：價格超過「這數字」就戒吃

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享派克雞排漲價的消息，引發網路熱議，許多人認為雞排超過70元就會降低購買意願。圖／取自Dcard
一名網友分享派克雞排漲價的消息，引發網路熱議，許多人認為雞排超過70元就會降低購買意願。圖／取自Dcard

原物料不斷漲價，許多小吃業者也紛紛調漲價格，連台灣的國民美食「雞排」這回也漲了，日前有網友發現「派克雞排」價格提升為80元，掀起網路熱議。有網友拋問「雞排漲價到多少，你會想要戒掉不吃？」好奇大家能忍受雞排最貴是多少。

一名網友在PTT表示，看到新聞發現雞排已經漲價到80元左右，以前雞排最便宜只要35元，但隨著物價上漲，平價的時代已經過去了，他好奇「大家目前買到最貴、最便宜的雞排分別是多少呢？」並拋問「雞排漲價到多少，大家會戒掉不吃？」

對此，多數人認為價格60元-65元是合理範圍，紛紛表示「超過60元就很久沒吃了」、「超過60元就不吃了」、「只去65元以內的」、「65元沒買過，60就已經很少買了」、「印象中漲到50元的時候，我就幾乎沒在吃了」、「自從漲到70元的時候就沒在吃了」、「最多65元，70元之後就買不下去」、「漲到60元我就沒再買了」、「最多85元吧，再上去真的不太想吃了」、「漲破60元的時候就已經戒了，辦公室下午茶也很少在叫雞排了」、「最多接受60元的，超過就不會想再買」。

雞排 漲價

延伸閱讀

母親節送家電是「地雷」？ 網紅曝1優勢大讚想收到

超商快篩沒人搶「剩一堆」 網批怪現象：貴80元就不急了

好市多推出「超大一隻腿」 網笑稱：比球棒好用

白飯配這一盒是人間美味？ 他分享秘方來自日本

相關新聞

雞排漲價一片80元 網吐心聲：價格超過「這數字」就戒吃

原物料不斷漲價，許多小吃業者也紛紛調漲價格，連台灣的國民美食「雞排」這回也漲了，日前有網友發現「派克雞排」價格提升為80元，掀起網路熱議。有網友拋問「雞排漲價到多少，你會想要戒掉不吃？」好奇大家能忍受雞排最貴是多少。

紅葉蛋糕為何大排長龍？ 老饕揭2關鍵：這是賣點

昨（8）日是母親節，許多人紛紛跟甜點店訂購母親節蛋糕，但有網友造訪紅葉蛋糕時，發現店內排滿一堆人，等著要購買蛋糕，讓他好奇「為什麼紅葉蛋糕這麼有名？」而且連媽媽都說小時候就有吃過了，老台北人點出關鍵在於「鮮奶油」、「老字號」是主要賣點。

白飯配這一盒是人間美味？ 他分享秘方來自日本

台灣與日本人有個共通點，就是以米飯為主食居多，有一名網友便分享他在疫情發生前曾多次到日本旅行，有一道美食令他流連忘返，也就是納豆配白飯，然而貼文一發出，便引起納豆支持者與厭惡者的回應，不喜歡的人表示「會吃那種我會認為他味覺壞掉」。

母親節送家電是「地雷」？ 網紅曝1優勢大讚想收到

昨（8）日是一年一度的母親節，除了外送員忙碌送康乃馨以外，許多家庭也有規劃送辛勞的母親禮物，感謝平時的照顧之情，財經網美胡采蘋指出，雖然網路文章強調不要送母親家電，但她認為送家電有「一項優勢」，而且長期下來「累積的時間不得了」。

酥皮濃湯麵包怎麼吃？內行人分享1吃法享受2種口感

酥皮濃湯是牛排館常出現的菜色之一，針對酥皮的吃法，有些人喜歡放進湯裡食用，有些人則偏好直接吃酥皮麵包。近日有網友討論酥皮濃湯的吃法，有內行網友指出，可以將外圈的酥皮麵包吃掉，再把中間的麵包放入湯裡，等於一次可以吃到兩種口感。

逛好市多驚見三明治倒著放 老公瞥一眼秒拉她去買藥

日常生活中總會遇到看錯鬧烏龍的情況，有網友近日到好市多逛街時發現「三明治倒著放」，讓她滿頭問號，結果她的老公一看傻眼，原來只是鏡像反射。其他網友表示，他還曾經伸手往上拿過，直呼「尷尬呀！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。