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逛好市多驚見三明治倒著放 老公瞥一眼秒拉她去買藥

聯合新聞網 / 綜合報導
網友逛好市多發現三明治倒著放。圖／取自臉書
網友逛好市多發現三明治倒著放。圖／取自臉書

日常生活中總會遇到看錯鬧烏龍的情況，有網友近日到好市多逛街時發現「三明治倒著放」，讓她滿頭問號，結果她的老公一看傻眼，原來只是鏡像反射。其他網友表示，自己還曾經伸手往上拿過，直呼「尷尬呀！」

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，她在逛好市多時發現「三明治倒著放」的奇怪景象，滿頭問號的她便詢問老公「為什麼上面那排三明治要倒著放？」

網友逛好市多發現三明治倒著放。圖／取自臉書
網友逛好市多發現三明治倒著放。圖／取自臉書

結果她的老公一看，立刻拉著她去藥局買葉黃素，她仔細觀察，才知道其實是放在架上的三明治反射到上面的鏡子，肉眼看才像是三明治倒過來放，直呼「這個角度真的讓人眼殘」。

其他網友紛紛留言「買錯了吧！應該要買補腦的藥」、「太可愛了」、「完了，我也要去藥局報到了」、「展示櫃很乾淨」、「好老公」、「陳列很用心，不用靠近就看的到內容物了」、「應該去眼鏡部」、「三明治的多重宇宙」。

還有網友也曾有看錯的經驗，留言「我也看錯過」、「不要這樣，我還差點伸手往上拿過，不知有沒有被人發現，尷尬呀」、「沒事沒事，我之前也問過一樣問題」。

好市多 Costco

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