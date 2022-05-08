第一次相見歡慘遭黑名單 直男「7階段踩雷」聊天紀錄讓網友全看傻

臉書粉絲專頁「直男行為研究社」一則貼文近日掀起網友熱烈討論，一名女網友分享在一次和男方見面後，因為感受到性格上的差異，認為兩人「很不合」，因此想和對方說明白，並自然結束聊天對話，沒想到卻遭男方窮追猛打，種種NG言行都讓人大開眼界。

貼文中原PO分享，男方開頭先是問「你對我的印象如何呢？」，卻在看到原PO說不適合後不斷追問「哪裡不適合？」、「還能追求妳嗎？」、「我又沒有做什麼，難道妳就不能體諒我一下嗎」，接著開始否定原PO「我覺得妳是錯的」、「妳還不夠認識我」、「我相信妳其實也有點喜歡我」，種種言行讓原PO傻眼直呼「哪來的自信？」

最後男方更提出「續聊三個月」方案，認為兩人再多聊三個月會更了解彼此，更稱「說不定多認識妳之後就覺得妳還好」、「幫我一下啦，我也是想讓自己更好」、「妳不覺得這樣（讓他變更好）會讓妳有成就感嗎？」然而原PO也直言，兩人個性上的不適合並非努力就可以解決，總有一天男方也會遇到真正喜歡他的人，面對男方否定自己的言詞，她只表示「你覺得好不好對我不重要」。

整整10頁聊天對話曝光後，引起網友們熱烈討論「我真的超常遇到這種人的。明白拒絕了，還可以說我武斷啦、說我沒花心思認識啦、說我防衛心很重啦⋯還有說覺得我也沒多好，叫我不要太挑的」、「回覆很委婉很有禮貌，對方真沒遇過壞人欸」、「女方一直回『不需要』跟我回覆推銷車貸跟保險電話的回法一樣」、「3個月是什麼上班試用期嗎我不懂？」、「簡單來說就是無法接受別人不喜歡他」。

更有網友指出癥結點「這種人真正的問題不是閱讀能力差，而是根本不在乎女性想法，認為可以『凹凹看』，並且先天認為女性『應該』給他機會。他將女性的肯定視作某種自尊來源，而女性本身的想法他並不在意」，大批男方如同「自私巨嬰希望聖母垂憐」。