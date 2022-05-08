人妻報復老公出軌...驚見炮友竟是公公 網直呼：比中彩票還難

世界真細小！在茫茫的網絡世界中約炮，竟剛好約了公公！有人妻於討論區發文表示，日前發現老公出軌後，決定嘗試放飛自我，在網上約炮報復，沒想到相約大叔炮友見面時，離遠看到對方竟然是公公，嚇得她當下直接轉身跑走。

事件惹來網民熱議，有人指「約附近的就是很容易約到認識的」，但竟然如此巧合，「我只能說這比中彩票還難也被妳遇上了」。

該名人妻於「爆料公社–匿名公社」以「約跑約到公公」為題發文表示，「這事真的扯」，她日前以報復出軌老公的心態在網上約炮，限定只約指定地點的炮友，並寫道「大叔佳」，沒想到半小時後就有人聯絡她，2人有點尷尬地聊了幾句，對方一直反覆地問「真的不在乎年齡？」，她認為「我只是想一次性跑步，又不是要跟你交往，也不互留電話、姓名，幹嘛在乎？」。

她感覺對方還算斯文人，於是放心地相約在便利店門前見面，對方還特地說會穿粉紅色Polo恤和黑色西裝褲。由於她下定決心報復老公，於是化了淡妝，然後穿上窄裙、有點透明的紗質上衣和細跟高跟鞋就出門。

快到便利店時，她在對面馬路遠遠就看到門口站著1名穿粉紅色Polo恤和黑色西裝褲、年約60歲的男士，再仔細看清楚對方的臉時，「我懵了，因為他是我公公啊！誰會想到約跑對象竟然是自己公公！」。她當下嚇得直接轉身跑走，不知道公公有否看到她，直言「我不敢問，也不敢去面對」。

有網民質疑事件太巧合及誇張，「好像小說情節」、「不會吧，這麼巧，你公公還真老不修」、「大型社死，我只能說這比中彩票還難也被妳遇上了」，亦有人指出「約附近的就是很容易約到認識的」、「我覺得連照片都沒看就約真的很勇敢」，又笑言「你錯失讓你老公叫你媽媽的機會了」、「不用怕生到別人家小孩」。

有網民勸樓主勿因報復而糟蹋自己，「妳既然發現老公外遇了，那妳下一步應該是去告他跟小三侵害配偶權，怎麼是去網路上約陌生男人呢？」、「趕快離婚吧，別糟蹋自己」、「冤冤相報何時了？何必為了報復糟蹋自己身體呢？要報復可以用其他方法」。

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文章授權轉載自《香港01》