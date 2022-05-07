花220元外帶IKEA餐點 他一看對照圖驚：真的被「照騙」了

有一名網友近日到IKEA餐廳外帶了一個「鮮蝦墨魚飯佐野菇白醬」，當店員裝完後，他驚訝這樣的菜色價格要220元，因為和原本菜單上的圖片樣貌落差太大，他也直呼「我就這麼被『照騙』」了，於是就一路苦笑回家。

網友在臉書「爆料公社」以「這是一個雷餐的故事，比兒童餐還兒童餐」為開頭，他表示當時肚子餓，突然想念IKEA的美食，可能是下午茶時間，東西很少，在櫃檯前猶豫很久，最後外帶了一個新菜單「鮮蝦墨魚飯佐野菇白醬」，當店員裝完後，他驚訝的問「這樣220元？」。

照片中可見一球飯、6隻小蝦、4朵花椰菜，佐少得可憐的白醬，店員回應他照片中的飯是「鋪平」的，原po認為，雖然圖片僅供參考，菜也都有給，但那個飯量，跟蝦子的大小「令我懷疑人生」，結帳的時候又再確認一次，還是感到很不可思議，但也不為難店員，就買單了，他也直呼「就這麼被『照騙』」了，接著就一路苦笑回家。

網友看完也紛紛留言，「完全無法接受欸...不然你也把碗換小一點至少視覺上不會那麼難過」、「現在知道擺盤和挑選容器的重要性了」、也有人指出，「我前天去吃也差不多這樣」、「真的是很陽春啊！只能試一次，下次就別再聯絡了」。

也有人指出，「他們重量都是符合的，擺盤就...我就想起高中西餐老師說的話...擺盤是很重要的，同樣的東西擺盤擺的好，就是餐廳價，亂擺就是路邊攤」、「IKEA餐廳給東西是看員工的，我叫一樣的早餐，認識的跟不認識的人量差很多，就算是左邊那張也引起不了我的興趣，看起來就不開胃」。