快訊

生生用平板／標案水很深 教師爆「已被通知用哪款」

快篩採購藏「綠金結構」？高登金主和柯建銘是多年好友

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花220元外帶IKEA餐點 他一看對照圖驚：真的被「照騙」了

聯合新聞網 / 綜合報導
網友認為餐點對照起來相差甚遠。 圖／爆怨公社
網友認為餐點對照起來相差甚遠。 圖／爆怨公社

有一名網友近日到IKEA餐廳外帶了一個「鮮蝦墨魚飯佐野菇白醬」，當店員裝完後，他驚訝這樣的菜色價格要220元，因為和原本菜單上的圖片樣貌落差太大，他也直呼「我就這麼被『照騙』」了，於是就一路苦笑回家。

網友在臉書「爆料公社」以「這是一個雷餐的故事，比兒童餐還兒童餐」為開頭，他表示當時肚子餓，突然想念IKEA的美食，可能是下午茶時間，東西很少，在櫃檯前猶豫很久，最後外帶了一個新菜單「鮮蝦墨魚飯佐野菇白醬」，當店員裝完後，他驚訝的問「這樣220元？」。

照片中可見一球飯、6隻小蝦、4朵花椰菜，佐少得可憐的白醬，店員回應他照片中的飯是「鋪平」的，原po認為，雖然圖片僅供參考，菜也都有給，但那個飯量，跟蝦子的大小「令我懷疑人生」，結帳的時候又再確認一次，還是感到很不可思議，但也不為難店員，就買單了，他也直呼「就這麼被『照騙』」了，接著就一路苦笑回家。

網友看完也紛紛留言，「完全無法接受欸...不然你也把碗換小一點至少視覺上不會那麼難過」、「現在知道擺盤和挑選容器的重要性了」、也有人指出，「我前天去吃也差不多這樣」、「真的是很陽春啊！只能試一次，下次就別再聯絡了」。

也有人指出，「他們重量都是符合的，擺盤就...我就想起高中西餐老師說的話...擺盤是很重要的，同樣的東西擺盤擺的好，就是餐廳價，亂擺就是路邊攤」、「IKEA餐廳給東西是看員工的，我叫一樣的早餐，認識的跟不認識的人量差很多，就算是左邊那張也引起不了我的興趣，看起來就不開胃」。

IKEA

延伸閱讀

員工才知道的超強收納好物！IKEA曝光5款內部最狂小物

20元「IKEA抹茶霜淇淋」5月登場！GODIVA巧克力霜淇淋「第2支半價」領軍5大優惠

新屋裝潢15坪只想花50萬？ 網建議可找「這家」省錢

好市多、IKEA都找它！別家公司下市 這家「台霸」憑什麼每股逾4元營收還創新高？

相關新聞

花220元外帶IKEA餐點 他一看對照圖驚：真的被「照騙」了

有一名網友近日到IKEA餐廳外帶了一個「鮮蝦墨魚飯佐野菇白醬」，當店員裝完後，他驚訝這樣的菜色價格要220元，因為和原本菜單上的圖片樣貌落差太大，他也直呼「我就這麼被『照騙』」了，於是就一路苦笑回家。

蛋糕裝保鮮盒「逆向思考」 進冰箱不怕變質走味又好拿

許多人愛吃蛋糕，但是一整塊蛋糕帶回家，難免會碰到一時吃不完，需要放冰箱保存的狀況。然而放進冷藏的蛋糕，卻又有容易變質的疑慮，令人相當困擾。最近就有日本網友，分享了一個冰蛋糕時秘訣。

他嘆一天三餐2百元好難 省錢達人分享「百元有找」秘訣

物價持續上漲，但薪水的漲幅卻不明顯，許多人為了省錢、存錢會盡量將餐費壓低，有些人不得已必須外食，只能找便宜的便當、小吃填飽肚子。一名網友便在臉書社團「爆廢公社」發文詢問眾人「一天餐費大概多少？」，他表示自己一天三餐都不敢超過200元，過得好不容易，引起眾人熱烈討論。

「快篩賣完了」藥局創意告示太幽默 眾人笑：真貼心

疫情每日升溫，確診人數越來越多，不少民眾憂心忡忡，除了戴口罩、打疫苗之外，搶買快篩試劑已成為「新全民運動」，但僧多粥少的情況下，許多人跑了多家藥局都買不到，藥局門口也可見到業者張貼告示通知試劑已售完。有網友就發現一家藥局門口的告示除了表明已完售之外，還貼心地提醒不要去隔壁店家打擾，讓許多鄉民看了會心一笑。

他好奇蝦皮崛起原因為何？ 眾人直指3關鍵：當然爽

網路購物越來越盛行，只要動動手指，不用出門就可以買到喜歡的商品，購物平台也紛紛竄起，搶食這塊大餅。有網友好奇「蝦皮」這幾年崛起，卻打敗其他購物平台，原因到底是什麼？貼文一出，鄉民們點出3個關鍵原因。

他怨老婆煮蛤蜊湯有肉無殼 眾人酸：身在福中不知福

太貼心也不行？一名網友在臉書發文抱怨老婆的一個舉動讓他很不以為然，因為他想喝蛤蜊湯，但老婆主動幫他把殼都拿掉，讓他直言「真的很自作多情」，但貼文卻引起許多人為原PO老婆叫屈。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。