聽新聞
test
0:00 / 0:00
花220元外帶IKEA餐點 他一看對照圖驚：真的被「照騙」了
有一名網友近日到IKEA餐廳外帶了一個「鮮蝦墨魚飯佐野菇白醬」，當店員裝完後，他驚訝這樣的菜色價格要220元，因為和原本菜單上的圖片樣貌落差太大，他也直呼「我就這麼被『照騙』」了，於是就一路苦笑回家。
網友在臉書「爆料公社」以「這是一個雷餐的故事，比兒童餐還兒童餐」為開頭，他表示當時肚子餓，突然想念IKEA的美食，可能是下午茶時間，東西很少，在櫃檯前猶豫很久，最後外帶了一個新菜單「鮮蝦墨魚飯佐野菇白醬」，當店員裝完後，他驚訝的問「這樣220元？」。
照片中可見一球飯、6隻小蝦、4朵花椰菜，佐少得可憐的白醬，店員回應他照片中的飯是「鋪平」的，原po認為，雖然圖片僅供參考，菜也都有給，但那個飯量，跟蝦子的大小「令我懷疑人生」，結帳的時候又再確認一次，還是感到很不可思議，但也不為難店員，就買單了，他也直呼「就這麼被『照騙』」了，接著就一路苦笑回家。
網友看完也紛紛留言，「完全無法接受欸...不然你也把碗換小一點至少視覺上不會那麼難過」、「現在知道擺盤和挑選容器的重要性了」、也有人指出，「我前天去吃也差不多這樣」、「真的是很陽春啊！只能試一次，下次就別再聯絡了」。
也有人指出，「他們重量都是符合的，擺盤就...我就想起高中西餐老師說的話...擺盤是很重要的，同樣的東西擺盤擺的好，就是餐廳價，亂擺就是路邊攤」、「IKEA餐廳給東西是看員工的，我叫一樣的早餐，認識的跟不認識的人量差很多，就算是左邊那張也引起不了我的興趣，看起來就不開胃」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言