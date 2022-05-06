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「快篩賣完了」藥局創意告示太幽默 眾人笑：真貼心

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友在藥局看到門口貼的告示相當逗趣。 圖／「路上觀察學院」臉書
有網友在藥局看到門口貼的告示相當逗趣。 圖／「路上觀察學院」臉書

疫情每日升溫，確診人數越來越多，不少民眾憂心忡忡，除了戴口罩、打疫苗之外，搶買快篩試劑已成為「新全民運動」，但僧多粥少的情況下，許多人跑了多家藥局都買不到，藥局門口也可見到業者張貼告示通知試劑已售完。有網友就發現一家藥局門口的告示除了表明已完售之外，還貼心地提醒不要去隔壁店家打擾，讓許多鄉民看了會心一笑。

從這名網友在臉書「路上觀察學院」貼出的照片看到，某家藥局門口除了貼上「新冠快篩賣完了」的告示外，下方還貼了更大的紙板寫著「沒有賣實名制快篩，真的啦！」底下還打趣地用左右兩邊的箭頭註明「←7-11沒賣，機車行沒賣→，不要去煩人家」，逗趣的提醒讓不少人看了笑翻。

鄉民們對於藥局的幽默會心一笑，「好鄰居耶，還顧到隔壁店了，揪感心」、「人很好，順便教客人不要去煩鄰居」、「7-11還可以理解，不懂問機車行的人是怎麼想的，好好笑」、「很體貼的藥局」、「真的有人去機車行問快篩哦？」、「怎麼會有人跑去機車行買啦…哈」。

不少人對於告示上的字體更有興趣，「POP文字寫得很好的藥局」、「在這個列印輸出新細明體、標楷體的時代，居然還有如此清流的手繪POP」、「數位輸出當道的年代，這種純手工技能更顯難能可貴，就像手繪電影看板一樣，這技能應該被傳承保留下去」、「字寫得很厲害欸」、「這個字體是有練過的」、「手寫POP很少見了耶」、「好藝術加分」、「被藥劑耽誤的手繪大師」。

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