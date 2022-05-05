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微波5顆茶葉蛋5分鐘「都爆掉」 網建議 ：用電鍋最安全

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友使用微波爐加熱5顆茶葉蛋5分鐘，結果傳出爆炸聲，蛋都面目全非。圖擷自Facebook
有網友使用微波爐加熱5顆茶葉蛋5分鐘，結果傳出爆炸聲，蛋都面目全非。圖擷自Facebook

用微波爐加熱蛋須注意！日前有網友欲加熱5顆茶葉蛋，便放進微波爐並設定5分鐘，結果卻聽到爆炸聲，前去查看才知「5顆茶葉蛋都爆掉，只剩下殘缺不全的3顆茶葉蛋」。其餘網友見狀，紛紛提醒微波蛋的注意事項，也建議使用電鍋加熱較安全。

原PO在爆廢公社貼出的照片顯示，微波爐內蛋殼、蛋黃及蛋白四散，噴濺整個空間。原PO解釋，「想說茶葉蛋都冷掉了，想加熱來吃比較香也比較好吃」，因此將5顆超商買的茶葉蛋放入微波爐加熱5分鐘，殊不知造成悲劇。

有網友分享曾經發生的類似慘況，「切身之痛，但我是跟著其他菜餚微波3分鐘，基本上小火30秒就好了，之後我都用大同電鍋」、「人材啊！我還遇過把鐵盤放進去的，我懷疑他是恐怖份子」、「原來不是只有我做過這種蠢事」、「有的人是微波的時候沒爆，咬下去的一瞬間爆開，嘴唇都被炸傷」、「我活到現在，沒有這篇文章，我一直不知道蛋不能微波」。

內行人則指出，即使要使用微波加熱，也須特別處理，且時間不可過長，更建議使用電鍋最安全，「微波太久了吧！通常微波30秒就很熱了」、「茶葉蛋需先取下蛋殼，並將蛋切開再放入微波爐中加熱」、「熟蛋可以微波，但是要剝殼戳幾個洞散熱，而且不能一次加熱那麼久，一顆蛋應該30秒內就可以熱透，分開加熱不會有問題的」、「蛋白質類型加熱很容易爆，不只蛋，魚、肉類都一樣，如果真的要微波，注意時間不能太久」、「下次記得用電鍋」。

爆廢公社 茶葉蛋 爆炸

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