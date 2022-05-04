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主管不知下屬是「金融富二代」狂罵 同事：很怕他老爸斷資

聯合新聞網 / 綜合報導
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

你身邊也有隱藏版富二代嗎？家境優渥、存款上億元卻跑去當小員工。一名網友在職場認識聊得來的同事，沒想到對方是小開，生活根本沒經濟壓力，讓他好奇「有沒有家裡很有錢，卻到公司當小職員的八卦？」，一問之下發現不少人身邊也有類似人物。

某公司員工在PTT以「家裡很有錢卻到公司當小職員」為題發文表示，他在公司有一位關係不錯的同事，熟識後發現對方是一家金融公司老闆的兒子，住在信義區100多坪豪宅，個人帳戶存款有9位數（數億元），手戴PP名錶，「但他卻到我們公司領月薪不到10萬的工作，問他為啥他說在家太無聊」，主管不知其身分，他工作出包照樣被罵爆，每次被罵完還笑笑的，「我都很怕他一怒之下，叫老爸別借我們錢了」。

網友紛紛說「人家下凡體驗凡人生活，不要問太多」、「主管早就看到PP（名錶）了，只是演技比你好啦」、「回爸爸公司馬上就要扛壓力，準備接班」，也有人質疑「唬爛的你也不知道」。

一名工程相關人員另起發文指出，自己身邊也有例子，他曾與同仁在內湖區挖馬路修管線，遇到一位20多歲台電外包的巡管員要求簽核，「我原本還沒什麼注意，直到我學弟說他怎麼好像開賓士」，隔天學弟詢問才知，對方家裡開人力派遣公司，因為缺人力跑來幫忙，開車沿著管線路徑巡視，若有其他單位在管線附近開挖，可能傷到管線，要警告開挖廠商還有通知公司。工程相關人員笑說「用家裡賓士車巡管…不計成本，是間很棒的人力派遣公司」。

其他人則分享「身邊有一個也是上市IC公司老闆的女兒」、「我親戚兒子也是在遊戲公司當PM，家產上億」、「+1也有這種同事」，不過，有人說「我在地方機關上班，有同事滑手機逛網拍，叫他做事全部推不會，結果是議員小孩，領的錢還比我多」。

富二代 PTT 職場

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