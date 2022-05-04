2天賺11萬！他改名「高價鮭魚」1年仍不後悔 賺到這項比錢更超值

還記得去年日本知名迴轉壽司連鎖店舉辦的用餐優惠活動，造成全台數百人爭相改名的「鮭魚之亂」嗎？其中一名林姓大學生改名「高價鮭魚」，在2天的活動期間，趁機賺了11萬元及認識不少人脈，讓他直呼超划算，對當初為了吃而改名的舉動，並不後悔。

事隔一年後，當時參與活動的一名林姓大學生透過YouTube頻道表示，在得知活動後，仔細盤算了一下，可利用兩天的活動帶一堆人去吃免費，再向每人收取餐費，「簡直賺翻了」。因此改名，馬上到學校社團發文，以男生收350元、女生收300元組團吃壽司，沒想到發文才10分鐘，詢問留言塞爆，最後共排了13檔。

林姓大學生表示，活動結束後，共收取參加費約13000元左右，每一檔消費約7500元，13檔共吃掉97500元，完全免費，合計共賺到11萬元，直呼真的很划算，而且在這次活動中，認識到超級多人，認為人脈的拓展才是他最大的收穫，不是用錢可以計算的，對於為了吃鮭魚而改名，他完全不會後悔。

影片曝光，網友紛紛留言，「鮭魚先生真的是生活駭客～」、「朝聖生活智慧王」、「11萬蠻有生意頭腦的」、「年輕人總是要衝動的，這個絕對會是人生難忘的經驗」、「用鮭魚在歷史留下痕跡」、「林高價鮭魚～ 年輕就該有衝動的回憶啊！」。

日本知名壽司店壽司郎在2021年3月17、18日兩天推出優惠活動，只要姓名中含有讀音及「鮭魚」兩字相同字者，用餐可享折扣，若正好姓名中有「鮭魚」，則可免費用餐，兩天活動期間，共吸引全台331人改名「鮭魚」。而林姓大學也在活動結束的次日，馬上到戶政事務所改回本名。