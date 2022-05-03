3子女在家遠距讓母憂「要化妝嗎？」 畫面引網笑翻：網咖無誤

當前疫情嚴峻，不少學校實施遠距教學，也讓許多家長與孩子共處的時間倍增。一名母親就在網上分享，家中3個孩子皆因疫情在家上課，家中頓時成了網咖，也讓她擔憂邋遢模樣被鏡頭拍到。

近來受疫情影響，許多學生被迫在家遠距上課，這讓一名多胎子女的母親壓力驟升。她在臉書社團「爆料公社二館」發文分享目前的家中景象，照片中，3個孩子正全神貫注地盯著電腦螢幕，包含一個國中生、兩個國小生，唯獨唸高三的大兒子因久違地回學校一趟不在家。孩子在家上課讓她不禁擔憂，「從他們背後走過去感覺壓力山大，是不是該先回房間上個妝、換掉睡衣？」。

該網友po出家中照片，三個孩子正盯著電腦螢幕認真上課。圖擷自 Facebook

此文釣出不少有相同困擾的家長留言，「穿什麼都被視訊看光」、「我都低頭經過」、「請爸爸記得穿褲子」、「我們今天有三個在線上上課，還好老四還小，不然真的會像網咖一樣」、「有小孩停課在家線上課程，等於在家要小心不能入鏡，還要小小聲說話」。

許多網友更扮演起網咖客人開始點餐，「老闆一百包台還送一杯飲料，老闆給我一碗維力炸醬麵要加蛋」、「肉骨茶麵＋蛋，再一杯綠茶」、「櫃檯小姐來碗牛肉泡麵加蛋」、「泡麵＋蛋、可樂一瓶再開四小時」。

此外，也有人把焦點放在照片中的電腦數量，「這空間可以！首先爸媽要有錢，才能一人一台啊」、「真驚人！所以沒錢真不能生太多！一個線上教學光電腦要這麼多台」，這也引出原po解釋道，多虧丈夫會組電腦才能大幅降低成本。