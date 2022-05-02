他驚呼「國外自助煮泡麵」好新奇 網秒回：台灣不適合

宵夜煮一碗熱騰騰的泡麵，是許多民眾的小確幸，日前一名網友驚呼，韓國不只有種類多樣的泡麵，還有24小時的自助煮泡麵店，只要點選好想吃的口味，就可以拿著特製的泡麵碗加熱，還可以自行添加配料，讓他好奇「各位知道有這種店嗎？」沒想到資深網友表示，台灣小吃更多，不想出門煮泡麵來吃。

一名網友在PTT發文表示，他看了國外影片發現，韓國有24小時自助泡麵店，只要點選螢幕的泡麵口味後，就可以拿著特製的泡麵碗，把想吃的泡麵放入碗內，並用電磁爐加熱，還可以打蛋、加泡菜，並配上各種小菜，讓他看了直呼「好有趣」，還發現泰國也有一間全世界最大的自助泡麵店，讓他不禁好奇「大家知道自助泡麵店嗎？」

對此，有網友表示「以前萊爾富、OK超商有類似設施，但因為生意不好，就默默收起來了」、「萊爾富現在還有」、「萊爾富還有，最便宜的就要99元，沒有其他食材，只有調味粉、麵以及一顆蛋，大家嘗鮮完就沒有人買了」。

也有許多人認為，在台灣紅不起來的原因在於「台灣小吃太多，選擇更多元」、「都要出門了還吃泡麵，就是懶得出門才會煮泡麵」、「泡麵沒有比一般的麵還便宜」、「如果台灣有這種店，小菜感覺會被一堆人掃光」、「我不想出去吃泡麵」、「台灣對泡麵的需求是加熱水就好」、「沒有人顧，還是自助吧的話，台灣的氣候會有一堆蟑螂，店面會變得滿噁心的」、「這種一定要有人顧，如果被燙傷的話可以告業者」。