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賣場時鐘為何都是10點10分？ 內行曝：魔鬼藏細節裡

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享一張照片，圖中可見牆壁上掛滿了時鐘，大部分都是指向10點10分，內行網友則講解，「這樣指針的角度是最美的，容易讓人印象深刻」圖擷自爆廢公社
一名網友分享一張照片，圖中可見牆壁上掛滿了時鐘，大部分都是指向10點10分，內行網友則講解，「這樣指針的角度是最美的，容易讓人印象深刻」圖擷自爆廢公社

在賣場裡面常常會看到牆面上掛了一整排時鐘，是否有人注意到時鐘上常常顯示10點10分呢？其實這背後是藏有玄機的，網友也熱烈討論。

原PO在「爆廢公社」分享一張照片，可見牆壁上掛滿了時鐘，大部分都是指向10點10分，只有少部分是1點50分，這個場景讓她驚呼，「魔鬼就藏在細節裡」。此張照片引起網友熱烈討論，其中有內行人跳出來解答，這是為了讓人印象深刻。

網友紛紛留言，「來為各位解答一下，這大概只有玩錶的人才會懂吧！10點10分是鐘錶業公認時針跟分針最美的角度。我想，魔鬼就藏在這個細節裡！」、「是V，勝利的意思」、「10:10看起來像微笑，鐘錶店都會調成這樣」、「看過鐘錶雜誌的文章，這樣指針的角度是最美的，容易讓人印象深刻」。

其他網友則看不出原PO照片的小巧思，「看得懂的說明一下」、「一顆火警一顆排煙之類的，火排不共用」、「有六個人、兩隻貓」、「那直立往下的是攝影機嗎？」、「鏡頭朝下的監視器是要拍乳溝的嗎？」、「火災警報器太近」、「有一瓶午後紅茶上面停了一隻蒼蠅」。

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