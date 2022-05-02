罔腰跟老公吃火鍋1餐花1.9萬嚇歪 眼尖網友曝貴在這

火鍋是台灣人最愛吃的美食之一，網紅罔腰近日與老公去吃火鍋，他貼出要價19163元的明細，直呼「只是吃個火鍋直接驚恐一次」，其他網友紛紛表示「貧窮限制我想像」，也有人發現罔腰有與一隻大螃蟹合照，推估是螃蟹價格高，罔腰也證實那隻螃蟹要價11000元。

罔腰上月30日與老公去吃火鍋，他貼出要價19163元的明細，並表示「楊先生說我只是吃個火鍋，怎麼像去走店一樣？我們要去按摩一下了。直接驚恐一次，不過真的好吃啦，他還問我我之前跑男模店價格也這樣嗎？我說還更高」。

其他網友紛紛留言「哇…好恐怖，這…消費」、「貧窮限制了我的想像，謝謝讓我開眼界」、「這真的是火鍋嗎」、「這應該不是一般的火鍋店吧」，眼尖網友發現罔腰有與一隻大螃蟹合照，留言「貴在蟹…」，罔腰也證實螃蟹要價11000元，大讚「但真的好吃，桌邊服務也很讚」。