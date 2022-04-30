孝親費給多少最恰當？ 他領基本薪資但「月給9千」網驚呆

許多人出社會開始工作後，每個月都會分配一部份薪水作為孝親費，感謝家中長輩對自己的照顧。一名網友在「Dcard」發文表示，他和家人同住，每個月薪資2萬7，他都會拿9千塊給家裡，但他考量自己接下來要讀大學，擔心一邊工作一邊讀書會比較有負擔，因此詢問眾人每個月通常都給家裡多少錢，引起大家討論。

原PO提到，他目前30歲，高中畢業後都在做基本薪資的工作，今年因為薪資調漲到2萬7，因此一個月他都會拿9千塊給家裡，但他考量下半年要去念大學，需要用自己本就不多的積蓄支付學費，不確定邊賺錢邊讀書是否還能順利給家裡這麼多錢，「我不知道這樣是多還是少？大家會給家裡的人多少呢？」

不少人認為以原PO的薪水，給9千元太多了，「是我我只會給3到4千，你這樣存不了什麼錢，除非你家人真的很缺錢，我月薪4萬5到7萬，父母都有工作，不過有400萬的債要還，我一個月給8千而已」、「薪水7萬，沒給半毛」、「一個月只幫媽媽負擔健保費1100」、「月薪10萬，沒直接給家裡錢，但是會買家電，水電瓦斯都是幫忙出的」、「如果沒吃家裡的話確實有點多」、「依比例來說我覺得你給太多了，留點投資自己，先讓薪水增加，再增加孝親費吧」。