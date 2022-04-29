他見公車駕駛名字只認得1個字 讀音曝光網猜「應該是原住民」

公車、客運的車尾通常可看到司機員的名字，不過日前有網友在路上看到一輛公車後面駕駛的名字卻讓她很傻眼，因為駕駛名字四個字，但卻有三個字完全不知道怎麼唸，貼文一出引起眾人討論。

從原PO在臉書「路上觀察學院」貼出的照片看到，這輛公車的司機名字有四個字，叫做「駷娕姶娜」，但其中三個字卻讓人語塞。原PO當時騎車載著友人，兩人看到後也完全不知道怎麼唸。

有網友搞笑地說，「這名字，感覺司機是一個很正的辣妹」、「束束合那，有邊讀邊」、「當你想申訴卻唸不出司機名字時」、「這個好，難客訴」、「到底該讀哪邊？」、「看成辣妹哈娜，感覺很正」。

還有人認為這應該是原住民的名字，「這可能是原住民的名字」、「這是原住民的名字吧，他們的語言不是漢語，只是硬從漢語找讀音類似的字」、「這是原住民的名字音譯成漢字，漢語發音無法精準對應南島語，目前只有羅馬拼音可以準確對應，但政府要求原民必須使用漢字音譯，就造就了現在這個狀況：必須使用冷僻漢字才能較接近，但其實也不是正確發音的狀況一直發生」。

經《教育部異體字字典》查詢後得知這四個字的讀音，駷唸成「ㄙㄨㄥˇ」，娕唸成「ㄔㄨㄛˋ」，姶有兩個讀音分別是「ㄜˋ」或「ㄧㄚˋ」，娜也可讀作「ㄋㄨㄛˊ」或「ㄋㄚˋ」。