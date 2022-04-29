職場上有人請飲料怎麼點最恰當？ 她怕同事破費不敢點太貴

不少公司存在飲料、點心文化，同事們會在下午一起揪團訂手搖飲，或是在領獎金、升官、離職前，習慣做東請客。日前一名女網友在「Dcard」發文，表示自己在辦公室有人請飲料時都不敢點太貴的，怕讓同事破費，因此詢問眾人在遇到類似情況時，究竟會依照自己喜好點餐，還是會考量到同事賺錢辛苦，引起網友們熱烈討論。

原PO表示，她在前一份工作時，飲料文化並不盛行，偶爾主管請客的話，她都會選中價位、大約45元左右的飲料，阿姨及大叔同事們通常都會點茶類飲品，大概30、40元，但她觀察到工讀生們都會點偏昂貴的飲料或新品，大概70元以上，「即使主管收入比較高，但心裡莫名地想幫他省錢，但如果請客的是同事，我通常都是點波霸紅茶這種，需要疼惜同事的錢包，賺錢真的非常辛苦的」。

不過有趣的是，原PO來到新公司後發現飲料文化超盛行，「同事們對附近的飲料店都非常了解，會依照當日請客的原因或是場合等等挑選適合飲料店，真的是非常專業」，她提到有一次主管請客，她選了一般的珍奶，結果同事看到之後告訴原PO：「妳怎麼沒有點新品或貴一點的！」因此讓她十分好奇，在別人請飲料時，大家都會如何選擇。

不少網友都表示「會點自己想喝的」而不以價格考量，這其中大多人喜好的都是中下價位飲料，也有少數人喜歡的飲料偏偏就是高貴的品項，另外也有些人會先參考其他同仁點的價位來決定。網友們表示，「點自己想喝的，但不會選太貴的」、「看熟不熟決定要不要點，升職的會看職級高低，不會讓好同事破費」、「同事遇到有免費飲料都直接點最貴的，不喝白不喝，因為平時捨不得點太貴的」、「不會特別去點貴的，會看最多人點什麼跟著一起點，或點自己愛喝的」，也有人會「意思意思地點，並會謝謝對方請客，如果業務上明顯的利益關係則會盡量回避，為了避免麻煩會表示願意回請對方」。