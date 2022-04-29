為嚐一口「究極神戶牛可樂餅」 他一等就是九年終於到貨了
有些人為了品嚐到夢幻餐點，願意花時間排隊幾十分鐘甚至數個小時，已經讓人見怪不怪了。不過在日本卻有美食，如果想要吃到，就得花上足足九年甚至更久的時間，讓網友們議論紛紛。
日本twitter網友「hatashino」近來分享，表示他2013年9月時，曾向位於兵庫縣高砂市的肉舖「旭屋」訂購冷凍可樂餅。而這份可樂餅一直等到最近，才終於送到他的手中。期間hatashino甚至都已經搬過兩次家，且根據日本媒體「まいどなニュース」的報導，他在去年時，就已經殷殷期盼著這份可樂餅的到來。
やったあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！ pic.twitter.com/kBN6YHkZxl— 林野 (@hayasino) April 28, 2022
為什麼看似平凡無奇的可樂餅，讓網友願意等這麼久呢？原來這份「究極神戶牛可樂餅」，是店家特別選用神戶A5等級，且限定3歲母牛的骰子牛肉，加上當地產的馬鈴薯，以手工精心製成。
由於是少量生產，且自從2003年開始有媒體報導之後，店家一口氣收到許多饕客的訂單，導致供不應求。店家因此不得不進行公告，表示就算下訂，可能得等到10幾甚至20、30年後才能收到。5片定價2700日幣的可樂餅（約相當於新台幣613元），也會視出貨時的環境做漲價調整。
然而，這些複雜的規定，仍擋不住支持者的熱情。Hatashino在品嚐到等了11年之久的可樂餅後，立刻大讚「超好吃」、「這一生最棒的」，顯示長久的等待相當值得。
網友們也紛紛表示「等九年真不是開玩笑的」、「這就是之前書上看過的神戶牛可樂餅嗎？原來真的存在啊」、「我要是等9年早就忘記有這回事了」、「訂了之後牛都還在養吧」、「這家太紅了，要等的時間越來越長」、「我之前訂的還要19年」、「現在訂的好像得等30年才有」。
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