幼教師分享「銀絲卷」趣事 網友笑憶：小時候以為內層包薯條

日前一名幼稚園老師在「Dcard」發文分享「銀絲卷的故事」，表示某天小朋友們的早餐吃銀絲卷，她正在估算人數和份量是否足夠時，負責供餐的廚房奶奶看她盯著銀絲卷發呆，誤以為她不知道這是什麼食物，便熱心地告訴她：「這個叫做銀絲卷！」讓原PO忍俊不禁。

有網友解釋，銀絲卷的發源地其實在北京、天津，當地的銀絲卷內圈包的是白色絲狀，是名副其實的「銀」絲卷，「黃色的他們叫金絲卷，在北京、天津金絲卷比銀絲卷少見，銀絲卷會叫做銀絲還有另一個原因是因為內餡會刷油，看起來像銀絲一樣」。

另一名網友表示，其實在銀絲卷的發源地北京、天津一帶，內裡包的真的是白色的麵團。圖擷自 Dcard

此文一出，意外引來眾多銀絲卷愛好者分享自己的吃法，「我覺得銀絲卷用蒸的好可怕，只能接受炸的」、「今天才吃炸銀絲卷+煉乳，一定要加煉乳」、「我高中第一次吃到銀絲卷，才知道世界上有這麼好吃的東西」、「小時候都要撕一條一條的吃」、「小時候會把外層白色吃掉，裡面黃色的剝成一條一條吃」、「炸銀絲卷一定要撒胡椒粉」。

也有許多網友曾因銀絲卷的特殊外型而誤以為它是別種食物，「我小時候以為銀絲卷是裡面包薯條的饅頭」、「以前我真的以為那是薯條，我喜歡吃炸的，原本沒有在吃，自從家政課第一次吃到我們組做的炸銀絲卷後，整個愛上」、「小時候第一次看到，以為裡面黃黃的味道會比較不一樣，吃的時候超困惑，這個跟一般的饅頭除了顏色跟形狀以外到底有什麼差」。