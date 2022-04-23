快訊

單日新增破萬很快就會發生 黃珊珊：很快就會全市停課

韓豫平特赦案幕後有股市名人義助 政商軍校人士齊發聲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

上班族不愛遠距辦公？ 網一致：「家裡有小孩根本是災難」

聯合新聞網 / 綜合報導
部分網友認為家中若有小孩，居家上班不會比較輕鬆。圖為示意圖。Ingimage
部分網友認為家中若有小孩，居家上班不會比較輕鬆。圖為示意圖。Ingimage

最近本土確診人數爆增，許多校園中也出現病例，不少大學生擔心宿舍群聚，紛紛表態希望學校實行遠距教學，台北市國高中也即將在下周實行一周的演練遠距教學。一名網友在「Disp BBS」發文表示，好像只有大學生一直希望遠距，但上班族就沒什麼抗議，詢問眾人為何會有這種差別，引起討論。

原PO表示，他在大學生常用的社群平台「Dcard」上觀察到，許多大學生因為同儕間越來越多人被匡列、確診，瘋狂靠北學校為什麼不進行遠距教學，還得冒著確診的風險在學校上課，但他反觀上班族，似乎都沒什麼抗議要遠距上班的聲浪，大多是希望與病毒共存，因此讓他十分疑惑為何會有此差異。

有人認為，「家裡有小孩的在家上班是災難」、「家裡就是放鬆的地方，還要工作太痛苦了」、「WFH效率會變差」、「小孩被停課還要想辦法顧家裡，根本沒比較好」、「要花自己的水電，公司還有補助午晚餐，要在家？」、「你只要想說你在開會，後面小孩在那裡喊：『爸爸我餓了要吃飯』，看你怎麼辦」、「在家=不用上下班=不用下班=老闆隨時召喚」、「WFH我工作變多了，給學生線上上課備課累死」。

但也有人表示，「我很喜歡WFH啊，舒服」、「一個人住的話WFH超爽」、「家上班超爽，根本不想回公司」、「遠距時開會很節省時間，可以邊打電動」、「我從一月底WFH到現在了」。

遠距教學 Dcard 大學生 居家辦公

延伸閱讀

她熬夜追劇眼睛癢 就醫發現睫毛上竟長滿「蟎蟲卵」

17歲少女肚痛就醫竟產下女嬰 12歲鄰家男孩被控為生父

房東最愛租男生？ 她怨女租客「事太多」同行狂點頭

新人狂出走她當人資好崩潰 網指出這問題勸「你也快走」

相關新聞

上班族不愛遠距辦公？ 網一致：「家裡有小孩根本是災難」

最近本土確診人數爆增，許多校園中也出現病例，不少大學生擔心宿舍群聚，紛紛表態希望學校實行遠距教學，台北市國高中也即將在下周實行一周的演練遠距教學。一名網友在「Disp BBS」發文表示，好像只有大學生一直希望遠距，但上班族就沒什麼抗議，詢問眾人為何會有這種差別，引起討論。

兔兔變卵生？他肚子餓做水煮蛋 「生」出一隻小白兔

兔子是哺乳類的動物，和人類一樣，都是在母體內成長，接著誕生到這個世上，不會經過蛋或卵之類的程序。然而最近有日本網友，卻分享了一顆「兔子的蛋」的照片，引起許多討論。

爸媽怨「桑葉難找」 國小自然課養蠶寶寶讓家長好困擾

國小自然課養蠶寶寶是許多人的兒時回憶，那段期間總會準備一個昆蟲觀察箱，並時不時採集桑葉，餵飽自己的蠶寶寶們，靜靜等待他們吐絲結繭。日前一名家長就在臉書社團「爆廢公社」發文表示，孩子們的養蠶作業似乎都變成爸媽在負責，無奈地提問網友們：「你家有什麼寵物是小孩要求要的？」引起眾人討論。

他後悔去阿妹演唱會「拿家人生命賭」 網反指最後悔一件事

歌手張惠妹（阿妹）前陣子剛結束12場小巨蛋演唱會，但衍生的新冠肺炎確診案例仍持續延燒。日前一名網友在臉書發文表示，參加阿妹演唱會後，很後悔拿自己和家人的生命和健康去賭，現在想起來悔不當初。

糊塗舅誤將發泡錠當成維他命C片 姪子吃完口吐泡沫嚇壞老師

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，表示自己的一位朋友買了維他命C片要給姪子吃，沒想到小朋友吃了之後口吐泡沫，嚇得老師連忙聯絡家長，最後才知道是這名朋友買錯產品，搞了個大烏龍，讓原PO笑道：「嚇死寶寶，嚇死媽媽，舅舅你累了嗎？」有趣的結局引起眾人哄堂大笑。

他分享6菜便當只要65元 網友羨慕喊「簡直雙主菜」

近年來物價上漲，外食族要買到一個50元的含肉便當已經十分困難，在都市一個雞腿便當的基本價格都來到85元起跳，令民眾叫苦連天。日前一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文分享他買到的65元便當，令眾人驚訝不已的是便當菜色非常豐富，份量更是快要滿出便當盒，引起眾人討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。