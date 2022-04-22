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糊塗舅誤將發泡錠當成維他命C片 姪子吃完口吐泡沫嚇壞老師
一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，表示自己的一位朋友買了維他命C片要給姪子吃，沒想到小朋友吃了之後口吐泡沫，嚇得老師連忙聯絡家長，最後才知道是這名朋友買錯產品，搞了個大烏龍，讓原PO笑道：「嚇死寶寶，嚇死媽媽，舅舅你累了嗎？」有趣的結局引起眾人哄堂大笑。
原PO提到，他朋友某天心情愉悅地送姪子去上課，還在路上買了維他命C片要給侄子吃，沒想到孩子到校後，吃得滿嘴口吐泡泡，嚇得老師急忙打電話給媽媽，媽媽到場後一看才發現孩子吃的是發泡錠，原來是舅舅誤將維他命C發泡錠認成維他命C片，才會讓小朋友吃下後狂冒泡泡。
此文一出，引來許多網友討論，「跟我一樣，我媽說要檸檬C糖果那種的，我也買成發泡錠，我媽說怎麼嘴巴一直冒泡泡」、「好可憐又好無奈的弟弟」、「人體發泡機」、「這個是用水泡開，不是維他命C糖果」、「笑到眼淚飆出來了」、「弟弟很抱歉…我笑歪了」、「原來不是只有我買錯」、「瓶子長得太相似會搞混」、「這真的要很小心，發泡錠這樣容易灼傷」、「這事我也做過，放進嘴巴發泡的那一瞬間，我差點嚇死」。
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