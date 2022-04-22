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獨／確診激增⋯中醫師曝清冠一號缺貨買不到 廠商急趕工

俄烏戰爭警訊讓陸踩煞車？ 彭博：武力犯台恐更快更狠

新竹怎辦到確診人數少？ 網揪關鍵：不是輪班就是在輪班路上

聯合新聞網 / 綜合報導
網友認為新竹人生活圈單純，少到處跑。示意圖/記者黃義書攝影
網友認為新竹人生活圈單純，少到處跑。示意圖/記者黃義書攝影

最近全台許多地區疫情拉警報，新竹位在尤其緊張的北部地區，近日疫情狀況卻相對穩定。就有網友發文提問「新竹防疫怎麼那麼強？」吸引網友熱議。

今（22）日本土確診達3,766例，但相較於雙北加起來破2,000例、桃園500多件，新竹縣市合計的確診案例都未達百例。網友在「PTT提到此事，發文提問「新竹防疫怎麼那麼強？」

網友們臆測，主要原因是「上班生活單純」，「因為都待在工廠跟家裡兩個地方而已」、「不是輪班就是在輪班路上」、「每天輪班睡覺是要怎麼感染？」、「公司、麥當勞、回家、無限循環」、「每天兩點一線，頂多加個麥當勞得來速，中獎機會很低」。

部分網友認為，少去人多區域就好，「不要去巨城、Costco跟麥當勞內用，就安全了」、「新竹前幾天才一二十例百貨已經少非常多人」、「不要去熱門足跡餐廳吃飯就好啦」。

新竹 疫情 足跡 PTT

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