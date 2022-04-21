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他批小火鍋太貴不如吃自助餐 網曝不同見解：CP值高

聯合新聞網 / 綜合報導
網友不解為何小火鍋為何越來越貴卻仍高朋滿座。示意圖/記者施鴻基攝影
網友不解為何小火鍋為何越來越貴卻仍高朋滿座。示意圖/記者施鴻基攝影

物價節節攀升，日前有網友在「PTT」八卦版發文提到，現在連小火鍋都要149元起跳，他認為「不如去吃自助餐」，引起網友論戰。

原PO提到，現在小火鍋都要149元，但肉卻沒幾片，可能還是組合肉，甚至菜也越來越少，連火鍋料都給得很吝嗇。若再加點蛋、金針菇等等，隨便吃下來也要200元，甚至只能白飯拌湯或沙茶才能吃飽。他認為若是這樣的價錢，不如去吃自助餐，不解為何又少又貴的小火鍋還能時常高朋滿座，並問「問這種又貴又少的小火鍋到底誰在吃」？

有網友留言點出客群，「大學生在吃的啊」、「學生族群，學區一堆雜牌百元小火鍋店」、「我這種北漂打工仔啊」、「出外人吃粗飽」、「平民日常午餐或晚餐」、「我啊，去喝免費的飲料跟爆米花冰淇淋」。

對於小火鍋是否太貴，網友看法分歧，有人表示「不吃很久了，料幾口就沒了」、「嗯，兩年後你會問一百多的小火鍋去哪惹」；很多網友則是力挺，認為想吃火鍋的時候還是去吃小火鍋比較划算，「自己煮火鍋更貴，不如外面買煮好的」、「因為自助餐隨便都百元了，火鍋相對CP值高」、「自助餐隨便夾都破百，還真沒比較便宜」、「台南140，意麵、雞絲、王子麵、冰沙、爆米花、霜淇淋、冰淇淋隨便吃」、「不想備料又不想花時間，就吃這種小火鍋又快又滿足」。

火鍋 PTT

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