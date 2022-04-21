很多人會犯！超商結帳常見「1亂象」店員不忍了：都當沒聽到

超商據點多、服務又方便多元，已經成為民眾生活中不可或缺的一部分。不過近日有店員抱怨，常遇到客人在排隊結帳的時候「急著報電話號碼」，引起不少店員共鳴，「超多，我都假裝沒聽見」。

一名超商店員在臉書「爆怨公社」發文抱怨「做超商的一定都有這種經驗」，他表示上班的時候，剛幫前一位客人結帳完，接著後面的客人往前，東西還沒放下就開始報電話「09XXXXXXXX」而且唸的速度超快。

原po請這位客人等一下，因為連商品條碼都還沒刷，但過了3秒後，原po才刷了2、3樣商品，他又開始報電話號碼，原po氣到心想「是在哈囉，你趕時間是不是，唸這麼快是要超渡嗎？」。

原po也表示這位客人已經不是第一次到店裡消費，但每次來情況都一樣，每次都有提醒他稍等，讓店員可以先刷商品，但客人仍然講不停，東西都還沒放上來就開始報電話號碼，讓原po相當崩潰又火大。

此文一出也馬上引起一排店員共鳴，「很多啊，我都假裝沒聽見讓他自己再報一次」、「我上次就直接跟他說，我不是電腦，你想再多唸幾次沒關係，他就慢慢唸了，何必作賤自己」、「就讓他自己唸啊，你問之前耳朵先關起來，等你商品全部刷完條碼，再帶著禮貌的微笑問他：『先生請問您有會員嗎？』」。

也有人說，「叫他以後用行動電話號碼綁定悠遊卡功能的信用卡刷感應就好，以後就不用0909的唸了」、「我也是習慣跑全家，也有辦會員，但我報電話都習慣等商品刷完店員開口問才說，這應該是比較好的流程，但如果用會員app優惠之類的只要條碼刷下去就不必報電話了」。