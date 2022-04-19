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九天玄女降落！「算命阿姨」復出等4年一夕爆紅 阿翰驚喜：3平台破紀錄

聯合新聞網 / 綜合報導
網紅阿翰日前發布新影片，片中「算命阿姨」金句連出，在網路爆紅。 圖／截自YouTube頻道「阿翰po影片」《算命阿姨天女散花》
網紅阿翰日前發布新影片，片中「算命阿姨」金句連出，在網路爆紅。 圖／截自YouTube頻道「阿翰po影片」《算命阿姨天女散花》

近日一部「算命阿姨」影片爆紅，不只處處可見「九天玄女降落」哏，連降落位置都成熱門打景點，粉專也頻頻有藝人、機關商行前來朝聖，火熱程度刷新作者「阿翰」三個平台的紀錄，讓他覺得相當意外，不只發文感謝粉絲力挺算命阿姨復出，也為因「地址曝光」而造成困擾的店家致歉。

網紅阿翰擅從生活取材，以模仿日常小人物聞名，近日發布最新影片，重現4年前出現過的「算命阿姨廖麗芳」，不只舉止、口音模仿得維妙維肖，劇中金句連出更讓觀眾爆笑不止。從開場宣稱自己是「九天玄女唯一指定姐妹」、要求顧客「一把玉米一把鹽」地炸爆米花算命，請九天玄女降駕時更高喊「800英尺！500英尺！降落！降落！100英尺！中華路二段55號收到！」，都成為社群洗板熱門話題，YouTube影片短短5天點閱率便衝破140萬次。

新影片取得佳績，阿翰本人也覺得非常驚喜，發文表示算命阿姨這次讓Facebook、YouTube、Instagram「三個平台都破紀錄」非常感謝大家，另外「另外造成全台中華路二段55號的困擾，廖麗芳老師實在粉拍謝」，他也提到這次能「讓阿姨華麗的大復活」，第三代導演阿彥和幕後團隊功不可沒，「真的很謝謝背後這些夥伴」，同時笑稱雖然爆米花很燙、飛滿地也難清理，但算命過程很好玩，「能讓九天玄女唯一指定姊妹完美降落，實在是法喜滿天」。

而因「中華路二段55號」爆紅的台北和平當舖，對此也相當開心和意外，據《TVBS》報導，當舖在今天（19日）發放100份爆米花給前來打卡的粉絲，吸引不少人前往排隊領取。

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