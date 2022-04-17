日本女偶像退役改開麵店 花四年開發「巧克力拉麵」保證好吃

拉麵是日本國民美食，而拉麵本身也分成好幾種主要派別，有許多不同的風格口味。最近甚至還有日本業者，選用巧克力來製作拉麵，不只創意十足，店長更親自保證味道不會讓人失望。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，前日本女偶像藝人大端繪里香，自從退下演藝身份之後，2018年就在大阪開設了拉麵店「オコメノカミサマ」。與一般拉麵店相比，這家店則是採用簡約可愛的風格，裝潢就有如一間咖啡店般。

近來大端更打算在本月20日開始，於店內推出新餐點，名為「巧克力熊熊獻贈的拉麵」。這道拉麵雖然採用味噌豚骨湯底，但麵條卻是加入了可可粉製作，整碗拉麵上還放了一隻可愛的巧克力熊。也就是說，這是一碗融合可可與味噌豚骨湯的嶄新口味拉麵。

大端表示，她四年前就曾經在情人節時，推出過可可口味的拉麵。如今在一百多次實驗改良之下，才推出了這款新式的巧克力拉麵。靠著可可粉佔比72％的麵條，讓可可的香味能夠散發出來，與湯頭的搭配呈現完美比例。大端有自信，這款拉麵不只好吃，而且吃起來肯定會顛覆一般人對於可可的既定想法，讓她非常期待正式上市後，顧客們的反應會是如何。