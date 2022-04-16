你是臭手嗎？網友熱議扭蛋、一番賞一抽入魂！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「抽獎型玩具」話題的網路聲量表現，帶您了解玩具店裡最受網友熱議的抽獎玩具類型以及最受歡迎的內容物。

近年來，從日本紅到台灣的抽獎遊戲越趨盛行，如最常見的扭蛋、考驗人品的一番賞、與被稱為「盒裝扭蛋」的盒玩等等，除了相關玩具專賣店如雨後春筍般開張，獎項內容物也不斷推陳出新，受到大眾的歡迎。而這些玩具又分別有何特色或吸引人之處呢，一起來看看吧！

「扭蛋」最平易近人 限量「一番賞」收藏家趨之若鶩

TOP4抽獎類玩具 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

當提到抽獎玩具時，許多人第一個聯想到的便是在台灣街頭巷尾極為普遍的「扭蛋」，只需投下幾個硬幣，就能同時體會抽獎與收集的樂趣，算是最平易近人而普遍的抽獎遊戲，喜愛扭蛋的網友便說「蠻享受那個轉的過程，有種驚喜的感覺」，可見民眾對於「扭蛋」的喜愛，十分享受「扭」的樂趣。

而由日本公司推出的「一番賞」獎項豐富，涵蓋動漫、電影、日劇的周邊公仔等等，並強調「每抽必中」，近幾年來大受收藏家歡迎，日前有網友好奇「一番賞的獎品有何價值？」，引來不少玩家回應「有一些是買不到的限量版，衝著這點就會想去抽」、「如果有異色版、限定配件，就蠻值得的啦」，直言除了是獲得許多稀有模型、公仔的絕佳管道外，更能體驗一抽入魂的興奮！

而「盒玩」與「食玩」也是許多網友的討論重點，這類型盲盒保留扭蛋性質，但因為盒裝空間較大，因此內容物往往更為多元、精緻，其中就有人提到「集滿的盒玩擺出來一排，超有成就感的」、「超愛食玩，吃糖果還能收集玩具」等，較為特別的是由於有些盒玩、食玩是透明包裝，可以直接選擇喜愛的產品，對於總是「臭手」抽到重複品項的民眾來說，是十分強大的誘因。

被壽司耽誤的扭蛋店？小巧可愛「吊飾」、「場景」網友愛不釋手

TOP5熱議扭蛋內容物網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

而在討論度最高的扭蛋中，又以哪些內容物受到網友的喜愛呢？觀察網路聲量以「模型公仔」、「吊飾」最受熱議，由於小巧可愛，往往讓小朋友愛不釋手，而其中知名壽司店「藏壽司」定期推出的吊飾扭蛋抽獎活動更成為關注焦點，近期又持續與不同卡通人物聯名而受到大量討論，如「吊飾看起來好精緻，會想為此去吃壽司扭扭蛋欸」、「蠟筆小新的公仔太可愛了吧，好想全部都拿到」等等，更直言即便不吃生食，也會為了扭蛋中的公仔、吊飾而特別前往。

此外，「場景」類型的扭蛋則因為能透過每顆不同的扭蛋組合，打造出屬於自己的迷你世界而吸引到不少微型收藏家的討論關注，其中就有網友分享自己的微型咖啡廳場景戰利品，小型世界讓其他人直呼「太療癒了吧」、「心臟快受不了了」。

除了上述的內容物外，「徽章」、「絨毛玩具」也因為對學生來說實用而獲得喜愛與討論，像是「徽章蠻實用的，可以拿來別在書包」、「絨毛的捏起來很舒壓，大推」等等。

除了街邊、百貨公司內處處皆是的扭蛋機，提供盒玩、一番賞的玩具店更往往被擠得水洩不通，這些抽獎類玩具即便無法指定內容物的樣式，但也是因為這樣的不確定性與期待感，才更會讓人欲罷不能！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》