他問50嵐封頂飲料 網大推這款：想接管子直送家

街上手搖飲料店林立，每家也有各自強打的產品。日前有人在PTT發文詢問50嵐推薦的飲品，即使網友喜好不一，但仍有一款飲料脫穎而出，得到許多人的認同。

網友表示，他打算買50嵐飲料作為下午茶，但因上個月50嵐全面調漲，讓他一時間難以抉擇要喝哪款，因此詢問眾人意見。

貼文吸引網友留言自己的口袋名單，不過獲得最多人推薦的飲料是四季春，尤其是稱作「1號」的四季春加珍波椰，「四季春加波霸」、「四季春沒有之一」、「四季春+大小珠加椰果，半糖微冰」、「一號微冰無糖」、「一號啦，這麼簡單也在問」、「一號才是本體」、「四季春，我希望能直接接個管子送到我家」。

也有人趁機分享其他品牌，「清心最近CP值跟味道都完勝」、「七盞茶的四季春可以憑替五十嵐的四季春，還便宜5元」、「茶都沒味，不如喝鮮茶道」。