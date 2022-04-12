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買車又買房！他曝同事調台積美國廠生活 網揭隱憂：痛苦剛開始而已

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友曝同事調台積美國廠的生活，落地不到一個月，買車又買房，住的地方有庭院也有泳池。情境示意圖。圖／Ingimage
一名網友曝同事調台積美國廠的生活，落地不到一個月，買車又買房，住的地方有庭院也有泳池。情境示意圖。圖／Ingimage

台積電是很多科技人嚮往的夢幻公司，不僅有高薪待遇，還有誘人的年度分紅。近日有一名網友發文表示，他有一名同事被轉調去台積電美國廠，而且是攜家帶眷一起前往，同事一個月內不僅連買兩台賓士，還在當地簽約預售屋，讓他不禁感到疑惑，難道「台灣人只要轉台積美國廠就可以當美國人？」貼文一出，引發熱議。

原PO在PTT發文表示，前同事最近被調到台積電美國廠，落地才不到一個月，同事太太就發文稱買了兩台賓士，在美國住的超大房子，有庭院又有泳池，還稱已經簽約預售屋，打算長期定居美國，讓原PO看了很疑惑，發文詢問，「現在全家台灣人只要轉美國廠就可以當美國人？」

貼文一出引發網友討論，許多人認為在美國迅速買房買車不是一種很奇怪的事，直指原PO大驚小怪，「美國買車買房很便宜，你要看稅繳不繳得出來而已」、「留學生落地直接買房買車也很多，是你沒見過世面吧，公司肯定有團保啊，應該連家人都包了」、「車可以長租，房貸比房租划算，這和美不美國人無關」、「有一個單價以上美國房產即可擁有居留權」。

但也有網友針對原PO同事是否能拿到美國永久居留證（簡稱綠卡），來入籍公民、無限期居留工作討論，「工作簽有沒有辦法變綠卡，要看gg那邊有沒有打算幫你長期留下，那年沒工作簽證就要滾蛋」、「以工作簽換綠卡至少要等7-8年，而且也要看公司的簽證種類，目前看來沒有保證一定拿綠卡，小孩如果在美國出生，媽依親拿綠卡要等小孩成年，所以要等21年」、「幫GG打工就能拿綠卡的話，早就搶破頭了吧，沒那麼簡單」。

但也有網友點出在美國生活的不方便，「美國生活對住慣城市的女生來說根本監牢，基本上現在只是剛去很新鮮，之後就會開始懷念台灣」、「過一年你就可以看到太太常常在台灣打卡，異鄉生活很悶的，剛開始新鮮而已」、「美國最貴的不是車子跟房子，沒保險如果不小心受傷生病，可能都要借錢」。

美國 綠卡 PTT

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