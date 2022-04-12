黑松沙士宣布漲價 網友崩潰喊：喝不起快樂水

物價連環漲，去年不少餐飲業宣布撐不住，紛紛喊出漲價5-10元，而繼前陣子缺蛋雞蛋漲價，近日鴨蛋也跟漲。當然除了食材，飲料也漲了，飲料大廠黑松宣布「5月起將調漲沙士、汽水等品項」，價格從原本29元漲價到35元，漲幅達到20%，不少網友也在社群軟體表達崩潰心情，直言「喝不起快樂水了」。

黑松指出，近年來因為原物料、運輸、包裝和人事成本上漲，造成整體成本增加，從5月開始會調漲部分品項價格，黑松沙士、加鹽沙士、黑松汽水價格調整為35元，消息一出，掀起PTT網友討論。

有網友表示「感冒連沙士都買不起了」、「糖水也能漲價」、「連快樂水都漲價了」、「肥宅悲歌」、「比啤酒還貴」、「35元的汽水就戒喝吧，有夠貴」、「運費、原物料、薪資調漲，成本轉嫁給消費者」、「這樣肥宅快樂水都變不快樂了」、「35元我去超市買2000cc的不就好了」、「笑死，連糖水也漲價」、「哭阿」。