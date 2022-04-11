他疑惑飲料店「好了啦」為何這麼夯？ 網曝2關鍵

台灣手搖店超夯，手搖飲已成為國民美食之一，也有些創業家投入手搖飲市場，紛紛開出連鎖品牌。日前網友好奇手搖紅茶「好了啦」為何能屹立不搖，持續擄獲台灣民眾的心？

網友在PTT指出，坊間很多連鎖品牌的餐飲業，都撐不了太久就倒閉，但「好了啦超大杯」仍屹立不搖，還能在眾多飲料品牌裡，走出一條生路。他不解，跟其他紅茶店比起來，好了啦飲料店只多了300ml的飲料量，成本應該差不了多少，「為什麼還是一堆人買單」？

對此，內行人點出關鍵「大杯又便宜是吸引力」，直言「多300CC，價格還不變」、「不然你喜歡買小杯，而且內容一樣，但更貴的？」、「超大杯飲料本來就是吸引力巨大」、「對不挑的人來說CP值很高」、「便宜又大杯的糖水，喝起來蠻爽的」、「其實還蠻好喝的」、「CP值超高，撐很久都沒漲」。